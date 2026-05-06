Pe scurt: Sorin Grindeanu este presat de Raluca Turcan să își asume responsabilitatea guvernării după căderea Guvernului Bolojan. Discuțiile privind formarea unei noi majorități și poziția PSD sunt în centrul scenei politice.

Raluca Turcan a transmis miercuri, 6 mai 2026, că Sorin Grindeanu ar trebui să își asume responsabilitatea și să înceapă negocierile pentru a obține funcția de premier, după ce a contribuit la demiterea Guvernului Ilie Bolojan. Potrivit AGERPRES, Turcan a subliniat pe Facebook că Grindeanu a acționat ca și cum ar fi fost în opoziție, deși PSD făcea parte din guvern, și a mobilizat voturi pentru a-l înlătura pe Ilie Bolojan din funcția de premier.

„Sorin Grindeanu ar trebui să-și asume funcția de premier! A dărâmat Guvernul Ilie Bolojan, din care PSD făcea parte, spunând că lucrurile nu au mers bine – ca și cum ar fi fost în opoziție, dar într-una superficială. Și, cu toate acestea, a strâns voturi pentru ca Ilie Bolojan să nu mai fie premier”, a scris Turcan.

Turcan a argumentat că, în mod democratic, adoptarea unei moțiuni de cenzură reprezintă un moment de asumare politică reală. Ea a adăugat: „De aceea, consider că Sorin Grindeanu ar trebui să înceapă negocierile pentru a obține funcția de premier. Atunci când răstorni un Guvern, cu siguranță ești convins că știi să guvernezi mai bine. Hai să vedem! Când am înlăturat Guvernul Viorica Dăncilă prin moțiune de cenzură, în 2019, președintele PNL de atunci, Ludovic Orban, și-a asumat funcția de premier. Aceasta este conduita corectă – chiar și pentru președintele PSD. Nu poți să fii în dezacord cu propria guvernare și, în același timp, să eviți asumarea răspunderii.”

Turcan a atras atenția asupra situației economice dificile, menționând că „euro a trecut de 5,2 lei. Inflația mănâncă din buzunarele oamenilor în fiecare zi. Facturile nu așteaptă, chiria nu așteaptă, rata la bancă nu așteaptă. Nu poți provoca o criză politică și apoi să privești cum se adâncește criza economică. Dacă această majoritate a fost construită pentru a demola, atunci trebuie să demonstreze că poate și guverna.”

În ceea ce privește poziția PNL, Turcan a precizat că partidul va face o opoziție responsabilă și va susține proiectele esențiale pentru atragerea fondurilor europene, finalizarea jaloanelor din PNRR, relansarea economică, programul SAFE, aderarea la OECD și menținerea echilibrelor bugetare.

Vicepreședintele PSD, Lia Olguța Vasilescu, a declarat tot miercuri, 6 mai 2026, că social-democrații își doresc o majoritate europeană, cu partide proeuropene, dar rămâne de văzut cum vor decurge negocierile. Vasilescu a precizat că PSD nu are o problemă cu PNL, cu care a colaborat bine în trecut, ci cu liderii acestuia.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a arătat rezervat față de ideea formării unui pol de dreapta sau a unui pol al reformiștilor, afirmând că discursul despre reformă nu a fost susținut de rezultate concrete. Grindeanu a exclus formarea unui guvern alături de UDMR, minorități și parlamentari neafiliați, considerând că o astfel de formulă nu ar putea asigura stabilitatea politică necesară.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat că, dacă va exista o invitație către PSD să dea premierul, numele propus va fi Sorin Grindeanu. Manda a precizat că partidul are două opțiuni: fie participarea la o construcție pro-occidentală și pro-europeană, fie intrarea în opoziție dacă această formulă nu poate fi realizată.

Președintele AUR, George Simion, a acuzat că șeful statului, Nicușor Dan, ar încălca articolul 103 din Constituție prin organizarea unor întâlniri „în secret” cu lideri politici pentru formarea unui nou Guvern, precizând că AUR își dorește să fie implicat în formarea viitorului Cabinet.

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că alegerile anticipate sunt puțin probabile și că soluția pentru formarea unui nou guvern trebuie găsită în actualul cadru parlamentar, în condițiile în care partidele au discutat mai mult despre ce nu sunt dispuse să facă decât despre soluții concrete.

Senatorul USR Cristian Ghinea a afirmat că USR nu are ce „să facă” la guvernare fără un program de reforme foarte clare și a susținut că, personal, și-ar „tăia mâna” decât să-l voteze premier pe Cătălin Predoiu.