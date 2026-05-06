Pe scurt: Acordul dintre Romgaz și Azomureș ar putea readuce în funcțiune cea mai mare capacitate industrială de îngrășăminte chimice din țară, cu impact direct asupra agriculturii și economiei.

Romgaz și Azomureș au semnat un acord de principiu privind preluarea activității operaționale a combinatului, un demers considerat esențial pentru relansarea industriei de îngrășăminte chimice din România. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat miercuri, 6 mai 2026, că această înțelegere reprezintă un pas important pentru agricultură și economie, potrivit AGERPRES.

„Una dintre negocierile importante din ultimele luni a vizat salvarea Azomureș, prin Romgaz. Este un pas important pentru a reporni industria de îngrășăminte chimice din România, esențială pentru agricultură și pentru economia noastră”, a transmis Ilie Bolojan într-o postare publică.

Bolojan a subliniat că valorificarea gazului din Marea Neagră în interesul economiei românești poate fi realizată mai eficient prin procesarea acestuia în industria națională, începând din anul următor. „Folosirea lui în producția internă de îngrășăminte pentru agricultură înseamnă mai multă independență economică, prețuri mai stabile pentru fermieri și, foarte important, salvarea și protejarea locurilor de muncă din centrul țării. Acordul de principiu dintre Romgaz și Azomureș înseamnă menținerea în funcțiune a celei mai mari capacități industriale din acest domeniu. Preluarea efectivă se va face în următoarele 3 – 4 luni, după obținerea tuturor aprobărilor”, a explicat premierul interimar.

Acesta a precizat că, pentru Guvern, valorificarea superioară a gazului din Marea Neagră, prin procesarea în industriile naționale, a fost o prioritate în ultimele luni. Ilie Bolojan a mulțumit conducerii Romgaz pentru modul profesionist în care au fost derulate negocierile. „Cei doi directori se numără printre oamenii serioși pe care i-am cunoscut în aceste 10 luni. Dacă am avea astfel de conduceri în mai multe companii de stat, lucrurile ar merge mai bine”, a transmis Bolojan.

Romgaz a anunțat că a ajuns la un acord de principiu cu Azomureș privind principalii termeni comerciali ai tranzacției de preluare a activității operaționale a combinatului, prin transfer de afacere. Finalizarea negocierilor este estimată pentru finalul lunii mai 2026, iar preluarea efectivă va avea loc după obținerea tuturor aprobărilor necesare, într-un interval de 3-4 luni.

Relansarea activității Azomureș este considerată vitală pentru menținerea locurilor de muncă din centrul țării și pentru asigurarea stabilității prețurilor la îngrășăminte pentru fermieri. Industria de îngrășăminte chimice din România a fost afectată în ultimii ani de creșterea prețului la gaze și de dificultăți în aprovizionare, iar acordul dintre Romgaz și Azomureș ar putea marca un nou început pentru acest sector strategic.