Un meci de fotbal din Liga 5, din județul Sibiu, s-a încheiat cu o bătaie. Doi jucători de la Asociația Sportivă Erro Cristian au fost agresați de fotbaliști din echipa adversă. În urma altercației s-au depus plângeri la poliție, iar un tânăr de 18 ani a suferit răni serioase.

Fotbaliști agresați după meci

Meciul dintre Asociația Club Sportiv Chirpăr și Asociația Sportivă Erro Cristian, disputat duminică, de la ora 11:00, la Chirpăr, s-a încheiat cu o bătaie. Jucătorii s-au luat la pumni pe teren, iar loviturile au continuat în vestiar.

„Totul a început după ce arbitrul a anulat un gol. Portarul nostru a sărit să îi ia apărarea arbitrului, iar cei de la Chirpăr au început să îl bată. I-au dat doi pumni și l-au pus la pământ. L-au agresat și pe un copil de 18 ani, au fugit vreo 4 persoane după el în vestiar. Au dat în el ca într-un animal, l-au lovit cu pumnii, cu picioarele, cu scaunul și cu instrumentul de trasat terenul. Portarul nostru a venit să îl apere, moment în care și-a mai luat doi pumni în maxilar și o lovitură cu o scândură ruptă din banca de rezerve”, a povestit, pentru Ora de Sibiu, un jucător al Asociației Sportive Erro Cristian.

În urma celor întâmplate, la fața locului au intervenit echipaje de poliție și de ambulanță. Tânărul de 18 ani a avut nevoie de îngrijri medicale. Ulterior, atât el, cât și portarul agresat, au depus plângeri.

„La nivelul Poliție Orașului Agnita au fost depuse două plângeri penale, fiind înregistrate astfel două dosare penale distincte, în continuare fiind efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de loviri sau alte violențe, în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale în consecință”, au precizat reprezentanții IPJ Sibiu.

Semnal de alarmă: „Vrem forțe de ordine la meciuri”

Ca urmare a acestui eveniment grav, fotbaliștii cer Asociației Județene de Fotbal (AJF) Sibiu să ia măsuri, iar la meciurile viitoare, forțele de ordine să fie prezente.

„Sperăm ca AJF să ia atitudine și să oblige toate echipele gazdă să aducă forțe de ordine, polițiști sau jandarmi, la toate meciurile din Liga 4 și Liga 5. Nu se poate să se întâmple astfel de lucruri în 2026. Trebuie forțe de ordine, să nu te duci cu frică să joci fotbal”, a spus jucătorul.