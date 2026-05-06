Pe scurt: Douăzeci și unu de trenuri noi stau de luni de zile în Gara Obor, în timp ce călătorii folosesc garnituri vechi. Ministrul Transporturilor promite soluții rapide pentru ca acestea să intre în circulație.

Ministrul Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat miercuri, 6 mai 2026, primele măsuri pentru deblocarea situației celor 21 de trenuri noi care stau nefolosite în Gara Obor, potrivit Mediafax.

Miruță a precizat că aceste garnituri moderne au fost „lăsate să se decoloreze în soare, în loc să transporte călători în condiții decente”.

Ministrul a menționat că a auzit numeroase scuze din partea celor care au gestionat contractele pentru aceste trenuri, dar a subliniat că „scuzele nu rezolvă blocajele. Dialogul, da”.

Miercuri, 6 mai, Miruță a convocat la discuții producătorul din Polonia, reprezentanții CFR, Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) și echipa care gestionează proiectul. Ministrul a remarcat că Ministerul Transporturilor nu a cerut producătorului să realizeze nimic în România, deși acest lucru ar fi fost posibil.

În urma discuțiilor, s-a stabilit ca Ministerul Transporturilor să propună, în termen de 7 zile, un act adițional către producător, prin care să fie suspendate plățile pentru obligațiile de mentenanță rămase neîndeplinite.

Această măsură ar permite punerea în funcțiune a trenurilor. Producătorul va avea la dispoziție alte 4 zile pentru a comunica dacă acceptă acest compromis.

„Trebuie să mișcăm lucrurile, să penalizăm nerespectările de contract, să sancționăm, dar nu să ținem 21 de trenuri noi în soare, în timp ce oamenii circulă în trenuri vechi, ținându-se de nas”, a declarat Miruță.

Cu o săptămână înainte, ministrul semnala public faptul că aceste trenuri noi, aflate în curtea Ministerului Transporturilor, zac de luni bune nefolosite, în timp ce pasagerii sunt nevoiți să călătorească în garnituri vechi, cu banchete rupte, toalete sparte și fără aer condiționat.