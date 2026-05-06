Senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu a depus la Senat un proiect de lege care modifică Legea drepturilor pacientului și introduce noi drepturi pentru femeile însărcinate internate în maternități, inclusiv dreptul de a avea un însoțitor ales pe durata travaliului și a nașterii.

Propunerea legislativă completează Legea nr. 46/2003 și stabilește explicit că femeile însărcinate trebuie să beneficieze de respectarea demnității, intimității și vieții private pe tot parcursul sarcinii, travaliului, nașterii și până la externare.

„Femeia însărcinată are dreptul la respectarea demnității, intimității și vieții private pe tot parcursul sarcinii, travaliului, nașterii și până la externare”, prevede unul dintre articolele care ar urma să fie introduse în Legea drepturilor pacientului.

Inițiatoarea proiectului spune că modificările au fost pregătite după discuții cu femei care au trecut prin experiențe traumatizante în timpul nașterii și după o dezbatere publică la care au participat paciente și medici.

„În urma numeroaselor discuții pe care le-am avut cu femei din România care au trecut prin experiențe traumatizante în timpul nașterii și la finalul dezbaterii la care au participat medici și paciente, am ajuns la concluzia fermă că există nevoia unei protecții sporite a femeilor însărcinate înainte și în timpul nașterii, pentru a le fi asigurată demnitatea, intimitatea și viața privată pe toată perioada internării”, a declarat Ruxandra Cibu Deaconu, senator USR și membră a Comisiei pentru Sănătate din Senat.

Unul dintre cele mai importante puncte ale proiectului este introducerea dreptului femeii însărcinate de a fi însoțită de o persoană aleasă de ea în timpul internării.

„Femeia însărcinată are dreptul de a fi însoțită, la cerere, de o persoană aleasă de aceasta, pe tot parcursul travaliului, nașterii și transferului intrainstituțional”, prevede proiectul de lege.

Textul stabilește însă că acest drept va fi exercitat „cu respectarea normelor de igienă, epidemiologice și de siguranță medicală”.

Potrivit expunerii de motive, lipsa unor prevederi clare în legislația actuală a permis unor maternități să impună reguli restrictive privind prezența însoțitorilor sau să desfășoare travaliul în saloane comune, fără asigurarea intimității pacientelor.

„Absența unui cadru normativ explicit generează, în practică, o situație paradoxală: unități sanitare cu profil matern pot impune, prin regulamente interne, restricții absolute privind prezența însoțitorului și pot desfășura travaliul în saloane comune, fără separare auditivă sau vizuală adecvată, fără ca aceste practici să fie supuse unui test de proporționalitate față de drepturile fundamentale ale pacientei”, se arată în documentul depus la Senat.

Expunerea de motive precizează că noile prevederi sunt formulate „în concordanță cu standardele europene și cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății”.

Senatoarea USR afirmă că România se află printre ultimele state europene care nu garantează explicit drepturile femeilor în timpul nașterii.

„Este timpul să eliminăm din maternități toate practicile considerate nedemne pentru femei, în secolul în care trăim. Din păcate, România se numără printre ultimele țări europene care nu garantează explicit drepturile femeilor pe perioada nașterii. Este trist, dar odată cu adoptarea acestui proiect de lege vom pune viața și demnitatea viitoarelor mame pe primul loc”, a mai spus Ruxandra Cibu Deaconu.

Înaintea depunerii proiectului, parlamentara a organizat o dezbatere privind violența obstetrică, în cadrul căreia au fost prezentate experiențe ale femeilor care au reclamat lipsa intimității în timpul travaliului, atitudini abuzive și practici considerate umilitoare în unele maternități.

Inițiatoarea susține că modificările legislative ar putea avea efecte inclusiv asupra încrederii femeilor în sistemul medical și asupra natalității.

„Aceste completări ale Legii drepturilor pacienților sunt în măsură să crească încrederea în sistemul medical în rândul femeilor care doresc să devină mame, să contribuie la creșterea natalității în România și să reducă simțitor numărul cazurilor de nașteri care au produs traume semnificative mamelor, uneori cu efecte grave pentru toată viața”, a declarat senatoarea USR.