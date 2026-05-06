Un bărbat în vârstă de 25 de ani, din Șura Mare, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost depistat într-un caz de furt produs în orașul Blaj, județul Alba.
Mai exact, la data de 4 mai, în intervalul orar 16:00-16:25, bărbatul ar fi sustras dintr-un supermarket de pe raza municipiului Blaj mai multe produse alimentare și de uz casnic, în valoare totală de 2.416 lei.
“La data de 5 mai 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 25 de ani, din localitatea Șura Mică, județul Sibiu, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.” transmite IPJ ALBA
