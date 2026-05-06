Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Giurgiu, coordonați de un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu, au efectuat marți, 5 mai 2026, nouă percheziții domiciliare într-un dosar de înșelăciune și spălare a banilor, potrivit Mediafax.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit și ridicat mai multe bunuri cu valoare probatorie. Din datele strânse până acum, reiese că, în perioada martie 2023 – prezent, persoanele bănuite ar fi indus în eroare mai multe victime, pretinzând că oferă diverse servicii și solicitând sume de bani ca avans.

Prejudiciul estimat de polițiști se ridică la aproximativ 3.000.000 de lei. La sediul poliției au fost aduse 27 de persoane, în baza unor mandate de aducere, pentru audieri și dispunerea măsurilor procedurale.

După audieri, 11 persoane au fost reținute pentru 24 de ore și urmează să fie prezentate miercuri, 6 mai 2026, procurorilor, cu propuneri procedurale.

