Pe scurt: Ted Turner, omul care a revoluționat știrile TV cu CNN, a lăsat în urmă o moștenire impresionantă în media, sport și filantropie.

Ted Turner, fondatorul CNN și pionier al televiziunii de știri din Statele Unite, a murit la vârsta de 87 de ani, a anunțat miercuri, 6 mai 2026, postul CNN. Potrivit DW, Turner, originar din Ohio, și-a construit imperiul media la Atlanta, Georgia, iar după ce a vândut CNN către Time Warner, a devenit unul dintre cei mai cunoscuți lideri de afaceri și filantropi ai epocii sale.

Turner a investit în echipe sportive, a susținut proiecte de restaurare a habitatelor naturale din vestul montan al SUA și a donat 1 miliard de dolari (aproximativ 850 de milioane de euro) către organizații caritabile ale Națiunilor Unite. Printre realizările sale se numără și implicarea activă în cauze de mediu și sociale.

Cauza decesului nu a fost precizată, însă Turner suferea din 2018 de demență cu corpi Lewy, o boală neurodegenerativă rară.

Președintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj de apreciere pentru moștenirea lui Turner la momentul anunțului decesului. „Ted Turner, unul dintre cei mai mari din toate timpurile, tocmai a murit”, a scris Trump pe platforma Truth Social. „Unul dintre cei mai mari din istoria televiziunii și un prieten de-al meu. Ori de câte ori am avut nevoie de el, a fost acolo, mereu dispus să lupte pentru o cauză bună!”

Născut la Cincinnati, Robert Edward „Ted” Turner III nu a absolvit Universitatea Brown, fiind exmatriculat înainte de finalizarea studiilor. După sinuciderea tatălui său, cauzată de probleme financiare, Turner a preluat afacerea de publicitate a familiei.

Într-un interviu acordat în 2016 Academiei de Realizări, Turner a povestit despre acel moment: „Trebuia să acționez rapid și să mă mișc incredibil de repede, și asta am făcut – atât de repede încât rețelele [de televiziune] nu au avut timp să reacționeze, pentru că ei ar fi trebuit să facă asta, nu eu. Dar nu au avut imaginație”, a spus el.

Războiul din Golf a transformat CNN într-un reper global

Războiul din Golf din 1991 a reprezentat momentul care a propulsat CNN pe scena internațională și a schimbat modul în care publicul consumă știri. Postul a transmis primele imagini live de la izbucnirea unui conflict, cu trasoare antiaeriene pe cer și corespondenți care reacționau la exploziile bombelor.

Succesul CNN a inspirat apariția altor canale de știri cu program non-stop, printre care Fox News, lansat de rivalul lui Turner, Rupert Murdoch, MSNBC și numeroase alte rețele din întreaga lume.