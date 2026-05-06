Pe scurt: Polițiștii i-au surprins pe cei trei tineri în timp ce transportau lemn cu trei mașini, iar ancheta este coordonată de Parchetul Avrig.

Trei tineri din localitatea Arpașu de Sus, cu vârste de 16, 18 și 21 de ani, au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce aceștia au fost depistați în timp ce transportau lemn sustras dintr-o pădure din Arpașu.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, cei trei au fost depistați de polițiștii Secției nr. 4 Poliție Rurală Porumbacu de Jos, duminică, 3 mai, în jurul orei 22:00, în timp ce transportau material lemnos cu trei autovehicule din fondul forestier din zona Arpașu, cunoscută sub denumirea „Podei”.

Verificările efectuate de polițiști au arătat că tinerii ar fi tăiat ilegal arbori din specia gorun, cantitatea totală ridicându-se la 3,2 metri cubi. Lemnul tăiat ilegal a fost predat Ocolului Silvic Arpaș, iar cele trei autovehicule folosite la transport au fost indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor.

“La data de 05 mai a.c., Parchetul de pe lângă Judecătoria Avrig, a dispus măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile, față de cei trei tineri domiciliați în localitatea Arpașu de Sus. au depistat trei tineri, în vârstă de 16, 18 și 21 de ani, domiciliați în localitatea Arpașu de Sus, în timp ce au sustras în mod ilegal și au transportat material lemnos cu trei autovehicule din fondul forestier din localitatea Arpașu.” transmite IPJ SIBIU

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a precizat că acțiunile de verificare vor continua, iar cercetările în acest caz sunt în desfășurare sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Avrig.