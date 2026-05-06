Pe scurt: Trump oprește temporar escortarea navelor prin Ormuz, dar păstrează blocada porturilor iraniene, în așteptarea unui acord cu Iranul.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat marți, 5 mai 2026, suspendarea temporară a operațiunii de escortare a navelor comerciale prin strâmtoarea Ormuz, în cadrul așa-numitului „Proiect Libertate”. Decizia vine pe fondul unor „mari progrese” în negocierile cu Iranul pentru un acord final, după cum a declarat liderul de la Casa Albă, citat de AGERPRES.

„Având în vedere succesul militar extraordinar și marile progrese înregistrate în vederea unui acord complet și definitiv cu liderii iranieni, Proiectul Libertate va fi suspendat pentru o scurtă perioadă pentru a vedea dacă acordul poate fi finalizat și semnat”, a scris Trump pe rețeaua sa Truth Social. El a subliniat că blocada americană a porturilor iraniene, instituită la 13 aprilie 2026, rămâne în vigoare. Potrivit președintelui, această pauză a fost decisă „la cererea Pakistanului și a altor țări”.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat în aceeași zi că faza ofensivă a conflictului cu Iranul s-a încheiat. Rubio a avertizat totodată împotriva oricărei inițiative „destabilizatoare” privind Taiwanul, cu puțin timp înainte de vizita lui Donald Trump în China, menționând că „Taiwanul va fi un subiect de discuție. Este întotdeauna”.

Într-o conferință de presă susținută în Biroul Oval, Trump a ironizat capacitatea militară a Iranului, afirmând că Teheranul „ar trebui să fluture steagul alb al capitulării”, dar că este „prea mândru” pentru a face acest lucru. Președintele american a descris conflictul cu Iranul drept o „mică încăierare militară”, susținând că „Iranul nu are nicio șansă”.

Pe plan militar, șeful Statului Major Interarme al SUA, Dan Caine, a declarat că, de la intrarea în vigoare a armistițiului la 8 aprilie 2026, Iranul a lansat peste zece atacuri asupra forțelor americane, a tras asupra unor nave comerciale de nouă ori și a capturat două nave.

În ceea ce privește blocada navală, Comandamentul militar american a respins informațiile potrivit cărora Iranul ar utiliza delfini echipați cu mine pentru a ataca navele americane, precizând că nu există dovezi în acest sens.

Tot marți, 5 mai 2026, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a discutat telefonic cu secretarul de stat american Marco Rubio despre situația internațională și relațiile ruso-americane, potrivit unei note publicate de Ministerul rus de Externe.

Pe plan internațional, laureata Premiului Nobel pentru Pace, Narges Mohammadi, aflată în detenție în Iran din decembrie 2025, a fost internată de urgență în urma unei crize cardiace și se află „între viață și moarte”, potrivit avocatei sale Chirinne Ardakani.

Președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a cerut eliberarea imediată a activistului brazilian Thiago Avila și a spaniolului Saif Abu Keshek, reținuți de Israel în Flotila pentru Gaza, considerând „nejustificată” prelungirea detenției lor.

În Statele Unite, administrația Trump a anunțat acorduri cu Google DeepMind, Microsoft și xAI pentru a evalua noile modele de inteligență artificială înainte de lansarea lor publică.

În Bulgaria, președinta Iliana Iotova a anunțat că va încredința mandatul de formare a guvernului partidului Bulgaria Progresistă, condus de fostul președinte Rumen Radev, după victoria acestuia la alegerile parlamentare anticipate.

În Germania, rata de aprobare a guvernului condus de cancelarul Friedrich Merz a ajuns la doar 11%, potrivit unui sondaj realizat de institutul Forsa, publicat marți, 5 mai 2026.

Comisia Europeană a lansat un apel către companiile europene pentru a se alătura unei alianțe cu Ucraina, cu scopul de a dezvolta producția de drone în Europa, reunind producători, inovatori și utilizatori din Uniunea Europeană și Ucraina.