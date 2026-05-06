Pe scurt: Concedieri masive la șantierul Damen Mangalia: peste o mie de angajați își pierd locul de muncă, în timp ce investitori internaționali analizează preluarea platformei.

Toți cei 1.011 angajați ai șantierului naval Damen Mangalia vor fi concediați în două etape, ca urmare a intrării în faliment a companiei.

Potrivit ZF, concedierile colective vor avea loc pe 25 iunie și 16 iulie 2026, după ce Tribunalul Constanța a dispus deschiderea procedurii de faliment, iar CITR a fost desemnat lichidator judiciar.

Într-o notificare transmisă de CITR, lichidatorul judiciar al șantierului, se precizează că încetarea raporturilor de muncă va fi realizată etapizat, având în vedere existența unor activități limitate, cu caracter temporar, necesare pentru finalizarea proiectelor aflate în derulare și pentru operațiunile de lichidare.

În prima etapă, 740 de salariați vor primi preaviz începând cu 27 mai, urmând ca încetarea contractelor să aibă loc pe 25 iunie.

În a doua etapă, alți 271 de angajați vor fi concediați pe 16 iulie. Compensațiile vor fi acordate în funcție de vechimea în muncă.

Anunțul privind concedierile vine la doar o zi după ce companiile Rheinmetall și MSC au transmis, printr-un comunicat de presă, intenția de a transforma șantierul din Mangalia într-un „hub naval”.

Potrivit comunicatului, până la 31 mai 2026 era estimată semnarea unui contract cu Rheinmetall pentru construcția a patru nave militare, în valoare de un miliard de euro, prin SAFE, care ar urma să fie realizate la Mangalia.

„Rheinmetall AG analizează, în strânsă cooperare cu compania elvețiană MSC, investiții semnificative și transformarea șantierului într-un hub dual-use, destinat atât construcțiilor navale militare, cât și civile. Reluarea activității este așteptată să genereze efecte economice semnificative în regiune, contribuind la stabilitatea și dezvoltarea mediului de afaceri local”, se arată în comunicatul celor două companii.

Pe lista creditorilor șantierului Damen Mangalia figurează Șantierul Naval 2 Mai (la care olandezii de la Damen dețin acțiuni), PIPE Construct Isomed, Biamar Focus, Sbshorre Mangalia, Subsore R, DYP Ro Tigro, Messer România Gaz, Iridex Grup Salubrizare, Industrial Cruman, Layher Schele, CEC, ANCOM, ANAF, UAT Limanu, UAT Mangalia și alții, potrivit datelor Tribunalului Constanța.

Datoriile șantierului se ridicau la un miliard de lei (aproximativ 207 milioane de euro), iar activul la 1,26 miliarde de lei, conform evidențelor contabile.

Lichidatorul judiciar CITR va organiza procedurile de valorificare a activelor șantierului prin licitații publice și alte forme prevăzute de lege. De asemenea, vor fi analizate măsurile privind personalul, inclusiv eventuale concedieri colective, în funcție de evoluția procedurii de faliment.

Sindicatul Liber Navalistul a făcut apel către toți decidenții politici să adopte cât mai rapid cadrul legal care să permită statului să intervină în situațiile în care obiective industriale strategice sunt în pericol de închidere sau dezmembrare, așa cum este cazul șantierului naval din Mangalia.

În 2024, olandezii de la Damen au ieșit din acționariatul șantierului, după ce s-a aprobat rezilierea contractului de asociere între 2MMS și Damen Holding B.V, conform deciziei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Șantierului Naval 2 Mai.

Ulterior, Damen Holding B.V a solicitat intrarea în insolvență a șantierului Damen Mangalia, la șase ani după ce preluase un pachet de 49% din acțiuni. Pe 19 iunie 2024, Tribunalul Constanța a deschis procedura de insolvență, la cererea Damen Holding B.V, care figurează ca principal creditor.