Pe scurt: Peste 76.000 de copii și mii de familii din Sibiu primesc în luna mai alocații, indemnizații și alte beneficii sociale. Plățile se fac etapizat, în funcție de tipul ajutorului.

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu a anunțat că a virat fondurile necesare pentru plata principalelor beneficii de asistență socială aferente lunii aprilie 2026.

Potrivit instituției, suma totală depășește 57 de milioane de lei și acoperă mai multe tipuri de ajutoare sociale destinate copiilor, familiilor și persoanelor vulnerabile din județ.

Conform comunicatului transmis joi, 7 mai 2026, AJPIS Sibiu a efectuat plățile pentru trei beneficii principale direct în conturile bancare ale beneficiarilor. Astfel, 76.333 de copii au primit alocația de stat, suma totală virată fiind de 26.154.261 lei. Pentru 4.133 de beneficiari ai indemnizației pentru creșterea copilului s-au alocat peste 15.258.247 lei, iar 1.861 de persoane au primit stimulentul de inserție, în valoare totală de aproximativ 1.336.671 lei.

Plățile în cont bancar au fost efectuate în data de 7 mai 2026. Pentru beneficiarii care au optat pentru plata prin mandat poștal, transferurile vor începe din 11 mai 2026, a precizat AJPIS Sibiu. Începând cu 13 mai 2026, vor fi efectuate și plățile pentru persoanele cu dizabilități, suma alocată fiind de aproximativ 9.067.112 lei pentru 27.509 persoane.

Alte beneficii sociale vor fi achitate etapizat, începând cu 19 mai 2026. Printre acestea se numără alocația lunară de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA, în valoare de peste 225.720 lei pentru 228 de beneficiari, alocația de plasament, cu peste 1.587.672 lei pentru 1.062 de persoane, indemnizația lunară de hrană pentru persoane cu TBC, în sumă de peste 44.187 lei pentru 45 de beneficiari, precum și venitul minim de incluziune, destinat unui număr de 7.820 de persoane, pentru care s-au alocat peste 4.199.956 lei.

Reprezentanții AJPIS Sibiu au precizat că aceste plăți sunt realizate conform calendarului stabilit la nivel național și urmăresc să asigure continuitatea sprijinului financiar pentru categoriile vulnerabile din județ.