Pe scurt: Elevii din loturile olimpice sau implicați în competiții internaționale pot susține Bacalaureatul într-o sesiune specială, cu probe programate înaintea calendarului obișnuit.

Ministerul Educației a aprobat calendarul pentru sesiunea specială a examenului de Bacalaureat 2026, adresată absolvenților de liceu care fac parte din loturile olimpice sau participă la competiții sportive și artistice internaționale ce se suprapun cu perioada probelor standard din iunie-iulie.

Potrivit Digi24, această sesiune este organizată exclusiv pentru elevii care nu pot susține examenul în calendarul obișnuit din cauza participării la competiții internaționale.

Înscrierea candidaților pentru sesiunea specială va avea loc într-o singură zi, luni, 11 mai 2026. Imediat după înscriere, încep probele de evaluare a competențelor. Prima probă, cea orală la limba română, este programată pentru marți, 12 mai 2026. Miercuri, 13 mai, va avea loc evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.

Evaluarea competențelor digitale este programată pentru 14 și 15 mai, iar proba orală la limba maternă se va desfășura vineri, 15 mai. Probele scrise încep luni, 18 mai, cu testarea la limba și literatura română. Marți, 19 mai, se va susține proba obligatorie a profilului, iar miercuri, 20 mai, proba la alegere a profilului și specializării. Pentru candidații care studiază în limbile minorităților naționale, examenul la limba și literatura maternă este programat joi, 21 mai.

Calendarul detaliat al sesiunii speciale de Bacalaureat 2026 este următorul:

11 mai 2026 – Înscrierea candidaților la sesiunea specială de examen

12 mai 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

13 mai 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

14-15 mai 2026 – Evaluarea competențelor digitale – proba D

15 mai 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

18 mai 2026 – Limba și literatura română – proba E) a) – proba scrisă

19 mai 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E) c) – proba scrisă

20 mai 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E) d) – proba scrisă

21 mai 2026 – Limba și literatura maternă – proba E) b) – proba scrisă

26 mai 2026 – Afișarea rezultatelor până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (între orele 14:00 – 18:00)

26-27 mai 2026 – Soluționarea contestațiilor

28 mai 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Ministerul Educației precizează că această sesiune specială este destinată doar elevilor care dovedesc participarea la competiții internaționale ce se desfășoară în perioada probelor standard de Bacalaureat. Candidații trebuie să prezinte documente justificative care atestă această participare la momentul înscrierii.

Probele de evaluare a competențelor și cele scrise se desfășoară într-un interval restrâns, astfel încât elevii să poată participa atât la examen, cât și la competițiile pentru care au fost selectați. Rezultatele vor fi afișate marți, 26 mai 2026, până la ora 12:00, iar contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00. Soluționarea contestațiilor va avea loc în zilele de 26 și 27 mai, iar rezultatele finale vor fi publicate joi, 28 mai 2026.

În contextul pregătirii pentru Bacalaureat, elevii pot beneficia de resurse suplimentare, precum ateliere speciale pentru proba orală organizate la Sibiu.