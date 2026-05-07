Pe scurt:
Elevii din loturile olimpice sau implicați în competiții internaționale pot susține Bacalaureatul într-o sesiune specială, cu probe programate înaintea calendarului obișnuit.
Ministerul Educației a aprobat calendarul pentru sesiunea specială a examenului de Bacalaureat 2026, adresată absolvenților de liceu care fac parte din loturile olimpice sau participă la competiții sportive și artistice internaționale ce se suprapun cu perioada probelor standard din iunie-iulie.
Potrivit Digi24, această sesiune este organizată exclusiv pentru elevii care nu pot susține examenul în calendarul obișnuit din cauza participării la competiții internaționale.
Înscrierea candidaților pentru sesiunea specială va avea loc într-o singură zi, luni, 11 mai 2026. Imediat după înscriere, încep probele de evaluare a competențelor. Prima probă, cea orală la limba română, este programată pentru marți, 12 mai 2026. Miercuri, 13 mai, va avea loc evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.
Evaluarea competențelor digitale este programată pentru 14 și 15 mai, iar proba orală la limba maternă se va desfășura vineri, 15 mai. Probele scrise încep luni, 18 mai, cu testarea la limba și literatura română. Marți, 19 mai, se va susține proba obligatorie a profilului, iar miercuri, 20 mai, proba la alegere a profilului și specializării. Pentru candidații care studiază în limbile minorităților naționale, examenul la limba și literatura maternă este programat joi, 21 mai.
Calendarul detaliat al sesiunii speciale de Bacalaureat 2026 este următorul:
- 11 mai 2026 – Înscrierea candidaților la sesiunea specială de examen
- 12 mai 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
- 13 mai 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
- 14-15 mai 2026 – Evaluarea competențelor digitale – proba D
- 15 mai 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
- 18 mai 2026 – Limba și literatura română – proba E) a) – proba scrisă
- 19 mai 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E) c) – proba scrisă
- 20 mai 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E) d) – proba scrisă
- 21 mai 2026 – Limba și literatura maternă – proba E) b) – proba scrisă
- 26 mai 2026 – Afișarea rezultatelor până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (între orele 14:00 – 18:00)
- 26-27 mai 2026 – Soluționarea contestațiilor
- 28 mai 2026 – Afișarea rezultatelor finale
Ministerul Educației precizează că această sesiune specială este destinată doar elevilor care dovedesc participarea la competiții internaționale ce se desfășoară în perioada probelor standard de Bacalaureat. Candidații trebuie să prezinte documente justificative care atestă această participare la momentul înscrierii.
Probele de evaluare a competențelor și cele scrise se desfășoară într-un interval restrâns, astfel încât elevii să poată participa atât la examen, cât și la competițiile pentru care au fost selectați. Rezultatele vor fi afișate marți, 26 mai 2026, până la ora 12:00, iar contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00. Soluționarea contestațiilor va avea loc în zilele de 26 și 27 mai, iar rezultatele finale vor fi publicate joi, 28 mai 2026.
În contextul pregătirii pentru Bacalaureat, elevii pot beneficia de resurse suplimentare, precum ateliere speciale pentru proba orală organizate la Sibiu.
Ultima oră
- Cazuri de hantavirus în România: specialiștii explică cum te poți proteja acum 7 minute
- Sfaturile unui pneumolog din Sibiu: când tratezi acasă problemele respiratorii și când mergi la medic acum 21 de minute
- Performanță de top pentru elevii români: 6 medalii la Olimpiada Balcanică de Matematică acum 39 de minute
- Bacalaureat 2026: sesiune specială pentru olimpici, cu înscriere într-o singură zi acum o oră
- Cum funcționează Compartimentul de Endocrinologie din Sibiu: servicii complexe pentru pacienți acum o oră