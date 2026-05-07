Pe scurt: România a ratat o parte din fondurile PNRR din cauza întârzierii reformei pensiilor speciale. Decizia Comisiei Europene vine după mai multe amânări la Curtea Constituțională.

Comisia Europeană a transmis Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), la 30 aprilie 2026, decizia finală privind cererea de plată numărul 3 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit Economica.net, România a pierdut 458,7 milioane de euro din cauza reformelor întârziate, incomplete sau realizate defectuos în anii anteriori, însă a reușit să recupereze 350,7 milioane de euro din sumele inițial suspendate.

„Cea mai importantă victorie din cererea de plată numărul 3 este pe tema pensiilor speciale. Aici, din cele 231 milioane euro suspendate inițial, România recuperează 166 milioane de euro. A fost un dosar greu, care a suportat șase amânări la Curtea Constituțională, fapt ce a făcut ca termenul agreat cu Comisia să fie cu mult depășit. Implicarea directă a prim-ministrului Ilie Bolojan pe acest subiect a fost decisivă. Astfel, Comisia Europeană a confirmat faptul că, prin Legea nr. 24/2026, România îndeplinește cerințele pentru acest jalon”, a declarat Dragoș Pîslaru, pe 2 mai 2026

Comisia Europeană a precizat că, la 28 noiembrie 2025, Guvernul a adoptat un proiect de lege în conformitate cu cerințele prevăzute în Decizia de punere în aplicare a Consiliului. Deși legea nu intrase în vigoare până la acea dată, obiectivul de politică al jalonului a fost parțial îndeplinit prin acțiunile autorităților române din cele șase luni anterioare.

Autoritățile au avansat semnificativ procesul legislativ, iar Guvernul a adoptat un proiect de lege conform cerințelor europene. În plus, au fost depuse două proiecte de lege la Parlament, ambele considerate suficiente ca substanță pentru a îndeplini jalonul, dacă nu ar fi fost amânate de revizuirile Curții Constituționale.

Primul proiect a fost declarat neconstituțional de Curtea Constituțională din motive procedurale. Pe această bază, Comisia Europeană a decis să reducă suma aferentă jalonului 215 cu 65.209.563 euro, sumă care nu va mai fi rambursată României prin PNRR.