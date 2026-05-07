Pe scurt: FITS 2026 a doborât recorduri încă din primele ore de vânzare a biletelor, cu spectacole epuizate și interes internațional crescut.

Biletele pentru Festivalul Internațional de Teatru Sibiu (FITS), ediția a 33-a, care va avea loc între 19 și 28 iunie 2026, s-au pus în vânzare miercuri, 6 mai 2026, la ora 12:00. Potrivit organizatorilor FITS, în primele ore s-au vândut cu 25% mai multe bilete decât în aceeași perioadă a anului trecut, când festivalul a înregistrat cele mai mari cifre din istoria sa.

Mai multe spectacole importante, printre care „Faust” în regia lui Silviu Purcărete, „Ivanov” regizat de Eugen Jebeleanu, „Copiii Medeei” de Milo Rau, „O noapte cu Morricone” prezentat de Centro Coregrafico Nazionale, „Don Quijote” regizat de Alexandru Dabija și „Metamorfoza” în regia lui Yuri Kordonsky, au fost declarate sold out la scurt timp după deschiderea vânzărilor.

Organizatorii au anunțat că, în primele ore, s-au vândut și aproximativ 100 de bilete și abonamente pentru spectacolele transmise online. Pentru prima dată în istoria FITS, toate locurile pentru spectacolele din cadrul Festivalului Universităților de Teatru au fost rezervate încă din prima zi.

Interesul pentru festival a fost ridicat și la nivel internațional. Aproape 3.000 de utilizatori din 39 de țări au accesat site-ul sibfest.ro în primele 30 de minute de la deschiderea vânzărilor, cele mai multe accesări venind din România, Austria, Japonia, SUA, Marea Britanie, Germania și Țările de Jos. În momentul de vârf, 1.662 de utilizatori au fost simultan pe platformă.

Constantin Chiriac, președintele FITS și directorul general al TNRS, a declarat: „Munca pe care am depus-o în ultimul an, în ciuda tuturor provocărilor pe care le-am avut, este forma noastră de a spune MULȚUMESC publicului care și în acest an vine alături de noi. Anul trecut a fost unul al recordurilor absolute, cu vânzări uriașe în primele ore și nu credeam că putem să depășim acele cifre, dar iată că publicul ne-a demonstrat că este nerăbdător să aibă parte de Miracolul artei. Este o ediție de SUFLET, pentru suflet, care sperăm să rămână mulți ani în sufletele tuturor celor care vor fi la Sibiu între 19 și 28 iunie.”

Potrivit organizatorilor, mai sunt disponibile ultimele bilete pentru spectacole precum „Visul unei nopți de vară”, „Povestea prințesei deocheate”, „Sex, bani și foame” și „Neasemuita poveste a lui Abul Hossein Yemenitul și a fugii lui în pustie” (reprezentația de la ora 20:00).

Tema ediției din acest an, „SUFLET”, pune accent pe importanța sufletului, fie al artistului, fie al spectatorului, dincolo de orice progres tehnologic.