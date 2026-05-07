Consiliul Județean (CJ) Sibiu a pregătit pentru anul 2026 un buget mai mare decât cel aprobat în 2025, cu o creștere consistentă a cheltuielilor totale și cu accent puternic pe investiții. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Județului Sibiu urmează să fie supus aprobării în ședința extraordinară de vineri, 8 mai.

Aleșii județeni vor vota bugetul local al Județului Sibiu estimat la venituri de 567,57 milioane lei și cheltuieli de 642,82 milioane lei. Diferența dintre venituri și cheltuieli, de 75,25 milioane lei, va fi acoperită din excedentul bugetar al anilor precedenți. Comparativ cu anul 2025, când bugetul județului a avut cheltuieli totale de 576,95 milioane lei, bugetul propus pentru 2026 este mai mare cu aproximativ 65,87 milioane lei, adică o creștere de peste 11%.

Unde merg cei mai mulți bani

Consiliul Județean Sibiu propune, pentru anul acesta, cheltuieli de 300,96 milioane lei pentru funcționare și 341,85 milioane lei pentru dezvoltare. Asta înseamnă că peste jumătate din buget merge către investiții, proiecte europene, infrastructură și modernizări.

Cele mai mari alocări sunt prevăzute pentru sănătate, asistență socială și transporturi. Mai exact, pentru Sănătate se alocă suma de 167,62 milioane de lei, pentru asistență socială se alocă suma de 156,48 milioane de lei, iar pentru Transporturi se alocă suma de 129,09 milioane de lei.

La capitolul Sănătate, CJ Sibiu propune și utilizarea excedentelor bugetare ale unor spitale. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu va folosi 7,74 milioane lei pentru funcționare, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu va utiliza 3,75 milioane lei, iar Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu are la dispoziție 13,95 milioane lei, din care 11,01 milioane lei pentru funcționare și 2,93 milioane lei pentru dezvoltare.

În proiectele de investiții apar consolidări seismice, renovări energetice, modernizări și dotări. Lista include lucrări la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, renovarea energetică a Pavilionului Central al Spitalului de Psihiatrie, digitalizarea Spitalului Județean, digitalizarea Spitalului de Pneumoftiziologie și digitalizarea Spitalului de Psihiatrie.

De asemenea, Consiliul Județean Sibiu propune pentru capitolul Transporturi și Infrastructură Rutieră, 129,09 milioane lei, față de 81,27 milioane lei în 2025. Creșterea este de aproape 48 milioane lei. Printre investițiile derulate sunt menționate: modernizarea drumului județean DJ 106G, pe traseul Miercurea Sibiului – Apoldu de Jos – Ludoș – Gusu, construirea unui pod nou la Orlat, reabilitarea unui pod pe DJ 142F peste Târnava Mare, dar și amenajarea pistei pentru biciclete Sibiu–Cisnădioara, în ampriza DJ 106D. Pentru întreținerea și funcționarea drumurilor județene, inclusiv reparații și deszăpezire, este prevăzută suma de 25,09 milioane lei. Aceasta vine în completarea sumelor repartizate anterior prin hotărâri ale CJ Sibiu.

Topul instituțiilor cu cei mai mulți bani

Consiliul Județean Sibiu a detaliat în proiectul de buget pentru 2026 sumele alocate instituțiilor și serviciilor publice din subordine. Cele mai mari bugete merg către aparatul propriu al Consiliului Județean Sibiu și către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu.

Aparatul Consiliului Județean Sibiu are prevăzut un buget de 143,81 milioane lei, integral din bugetul local. DGASPC Sibiu are un buget total de 137,85 milioane lei, din care 131,79 milioane lei sunt alocați din bugetul local, iar 6,06 milioane lei provin din venituri proprii sau alte surse.

În cazul DGASPC, cea mai mare sumă merge către finanțarea măsurilor de protecție pentru persoane adulte cu handicap, respectiv 74,48 milioane lei. Serviciile sociale din sistemul de protecție a copilului au prevăzut un buget de 41,31 milioane lei, iar aparatul propriu al instituției primește 22,05 milioane lei.

Cultura, recreerea și religia primesc pentru 2026 suma de 64,14 milioane lei. Este o alocare importantă, dar mai mică decât cea din 2025, când capitolul avea 74,29 milioane lei. Diferența este de aproximativ 10,15 milioane lei în minus.

Astfel, Complexul Național Muzeal (CNM) Astra va avea un buget de 23,9 milioane de lei, dintre care 6,9 milioane de lei provin din venituri proprii sau alte surse. La „Junii Sibiului” va merge suma de 12,13 milioane de lei, din care 1,1 milioane de lei provin din venituri proprii sau alte surse. Filarmonica de Stat Sibiu va avea un buget de 10,8 milioane de lei, din care suma de 2,2 milioane lei fiind obținute din venituri proprii sau alte surse.

Separat, CJ Sibiu propune alocarea a 3,2 milioane lei pentru finanțări nerambursabile destinate proiectelor culturale, sportive, de tineret, educaționale și de dezvoltare comunitară. În aceeași zonă, este prevăzută suma de 1 milion lei pentru întreținerea, funcționarea, construirea sau repararea lăcașurilor de cult și pentru conservarea bunurilor aparținând cultelor.