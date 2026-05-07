Pe scurt: Un caz de infecție cu hantavirus a fost confirmat în România în 2026, potrivit INSP. Boala se transmite de la rozătoare la om și riscul pentru populația generală rămâne foarte scăzut.

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunțat că, în anul 2026, a fost confirmat un caz de infecție cu hantavirus în România.

Potrivit Radio România, în perioada 2023–2026, la nivel național au fost înregistrate 15 cazuri: 4 în 2023, 3 în 2024, 7 în 2025 și unul în 2026.

Precizarea INSP vine în contextul apariției unor cazuri de infecție cu hantavirus raportate la bordul unei nave de croazieră aflate în Oceanul Atlantic. Institutul a subliniat că, la acest moment, riscul pentru populația generală din Europa este considerat foarte scăzut, deoarece la bordul navei sunt implementate măsuri adecvate de prevenire și control al infecțiilor, iar hantavirusurile nu se transmit de la om la om.

Infecția cu hantavirus este o boală zoonotică, transmisă de la animale la oameni, în principal prin expunerea la excrețiile rozătoarelor infectate. Contaminarea se poate produce prin inhalarea aerosolilor proveniți din excrementele uscate, prin inoculare conjunctivală, prin leziuni ale pielii sau prin mușcătura de rozătoare.

Un caz suspect de infecție cu hantavirus este definit de INSP prin asocierea febrei acute cu afectare renală și/sau manifestări hemoragice, în context epidemiologic sugestiv. Confirmarea diagnosticului se realizează prin evidențierea anticorpilor specifici sau prin alte metode de laborator.

Specialiștii recomandă eliminarea sau minimizarea contactului cu rozătoarele ca principală metodă de prevenire a infecției.