Pe scurt: Peste 20.000 de evenimente de stare civilă au fost înregistrate digital la Sibiu în ultimii doi ani, iar arhiva electronică a crescut semnificativ.

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sibiu a anunțat că vineri, 8 mai 2026, se împlinesc doi ani de la operaționalizarea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă (SIIEASC) la nivelul județului. Potrivit instituției, proiectul a fost implementat la nivel național de Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, și a marcat trecerea de la procesarea pe suport de hârtie la înregistrarea digitală a evenimentelor de stare civilă în județul Sibiu, alături de alte șapte județe pilot.

În această primă etapă de implementare, județul Sibiu s-a alăturat județelor Cluj, Constanța, Ialomița, Iași, Ilfov, Hunedoara și Timiș, fiind printre primele din țară care au trecut la digitalizarea completă a actelor de stare civilă. Platforma informatică permite înregistrarea, gestionarea și eliberarea documentelor pentru principalele evenimente de viață: naștere, căsătorie, divorț și deces, atât în format fizic pe formular securizat, cât și digital, în funcție de opțiunea solicitantului.

Potrivit Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Sibiu, de la inițierea primului flux digital prin SIIEASC și până în prezent, în județ au fost înregistrate 20.967 de evenimente de stare civilă. Dintre acestea, 8.519 au fost înregistrări de naștere, 3.347 de căsătorii și 9.101 decese.

În același interval, au fost eliberate 33.890 de certificate de stare civilă, dintre care 18.646 certificate de naștere, 5.257 certificate de căsătorie și 9.987 certificate de deces. Documentele au fost emise atât în format fizic, cât și digital, în funcție de solicitarea cetățenilor.

Arhiva electronică a județului Sibiu a fost extinsă semnificativ, fiind stocate prin proces de validare 56.560 de acte de stare civilă: 42.127 acte de naștere, 12.272 acte de căsătorie și 2.161 acte de deces.

Implementarea SIIEASC a permis creșterea eficienței serviciilor de stare civilă și reducerea timpului de procesare a cererilor, facilitând accesul rapid și securizat la informații și reducând riscul de erori, conform cadrului legal în vigoare.

Dezvoltarea și optimizarea sistemului informatic fac parte dintr-un proces mai amplu de modernizare a administrației publice, cu obiectivul de a simplifica relația dintre cetățeni și instituții și de a adapta serviciile la cerințele societății digitale. Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sibiu a transmis mulțumiri cetățenilor pentru înțelegerea și încrederea acordată în perioada de tranziție către digitalizare, precum și personalului de stare civilă și instituțiilor locale pentru colaborare și sprijin.