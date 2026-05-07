Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu continuă seria prezentărilor dedicate activității secțiilor și echipelor medicale cu zeci de ani de experiență, care luptă zi de zi pentru salvarea a cât mai multor vieți.

De această dată, în prim-plan se află Compartimentul de Endocrinologie, considerat un reper de profesionalism, expertiză și grijă pentru pacienți.

În cadrul SCJU Sibiu, Compartimentul de Endocrinologie îmbină activitatea medicală cu cea academică și de cercetare, oferind pacienților îngrijire modernă și tratamente adaptate fiecărui caz. Structura a fost înființată în anul 1996 ca secție clinică universitară, având inițial 25 de paturi, odată cu venirea profesorului universitar doctor Ioan Gheorghe Totoian.

Din anul 2011, compartimentul este coordonat de profesor universitar habilitat doctor Mihaela Stanciu.

În prezent, compartimentul funcționează cu 7 paturi pentru internări continue și un pat pentru internări de zi, activitatea fiind asigurată de doi medici primari și un medic specialist, alături de medici specialiști în endocrinologie din ambulatoriu și rezidenți din mai multe specialități medicale.

Medicii tratează o gamă largă de afecțiuni endocrine, printre care gușa nodulară, acromegalia, osteoporoza, cancerul tiroidian, infertilitatea sau endocrinopatiile asociate sarcinii și terapiilor oncologice. Totodată, în cadrul clinicii se derulează programe naționale dedicate bolilor endocrine și sunt dezvoltate activități de cercetare în domenii precum patologia tiroidiană, sindroamele poliendocrine sau afecțiunile glandelor paratiroide.

Compartimentul dispune de dotări moderne, inclusiv ecograf pentru investigații endocrine și aparatură pentru evaluări specifice, iar în colaborare cu alte servicii medicale ale spitalului sunt realizate puncții tiroidiene și investigații osteodensitometrice DXA.

Echipa medicală este coordonată de profesor universitar habilitat doctor Mihaela Stanciu, medic primar endocrinolog și cadru universitar al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, alături de medicii Codruța Ioana Lebădă, Andreea Ioana Hălmăgean, Camelia Loredana Boicean și Teodora Szinatovici.

Reprezentanții spitalului subliniază că dezvoltarea Compartimentului de Endocrinologie continuă prin investiții constante și prin implicarea unei echipe medicale dedicate, cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu.

Obiectivul rămâne acela de a oferi servicii medicale sigure și moderne pentru pacienții din județ și nu numai.