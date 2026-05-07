Odată cu încălzirea vremii, curțile și grădinile devin spații folosite tot mai des, dar și zone în care pot apărea căpușele. Acestea se ascund în iarbă înaltă, gard viu, arbuști, frunze uscate sau în locurile frecventate de animalele de companie.

Pentru a reduce riscul de infestare, este important să știți cum scăpați de căpușe în curte: prin întreținerea spațiului verde și aplicarea corectă a unui insecticid potrivit pentru exterior.

Unde apar cel mai des căpușele

Căpușele preferă zonele umbrite, umede și cu vegetație deasă. Cele mai expuse locuri sunt gazonul înalt, gardul viu, tufișurile, marginile aleilor, frunzele uscate și spațiile unde stau câinii sau pisicile.

Înainte de tratament, curtea trebuie pregătită: tundeți gazonul, strângeți resturile vegetale, răriți arbuștii și curățați zonele unde stau animalele de companie.

Produse recomandate pentru combaterea căpușelor

Pentru curți, grădini, gazon sau spații exterioare, verdon.ro pune la dispoziție mai multe soluții utile din categoria insecticidelor pentru igienă publică. Produsele trebuie utilizate întotdeauna conform instrucțiunilor de pe etichetă.

ECTOCID P Forte

ECTOCID P Forte este un insecticid de contact, util pentru combaterea căpușelor și a altor insecte zburătoare și târâtoare, precum muște, țânțari, viespi, molii, purici, ploșnițe, furnici și gândaci de bucătărie.

Pentru tratamente pe suprafețe extinse sau utilizări repetate, poate fi aleasă varianta ECTOCID P Forte 5 litri.

DRAKER 10.2

DRAKER 10.2 este un insecticid concentrat microîncapsulat, folosit împotriva mai multor dăunători, inclusiv căpușe, țânțari, muște, furnici, gândaci și păianjeni.

Pentru suprafețe mai mari, există și varianta DRAKER 10.2 – 1 litru.

K-OTHRINE SC 7.5 FLOW

K-OTHRINE SC 7.5 FLOW este un insecticid profesional de contact, potrivit pentru tratamente de dezinsecție în spații interioare și exterioare. Se utilizează conform instrucțiunilor de pe etichetă, în funcție de spațiul tratat și de tipul dăunătorilor.

Pentru aplicații mai mari, este disponibilă și varianta K-OTHRINE SC 7.5 FLOW – 1 litru.

SUPER KILLER 25 T-EC

SUPER KILLER 25 T-EC este o soluție concentrată pentru combaterea insectelor dăunătoare din spații interioare și exterioare. Poate fi inclus într-un program de tratament pentru curți, grădini, vegetație și zone cu risc de apariție a căpușelor.

Pentru tratamente punctuale, este disponibilă varianta SUPER KILLER 25 T-EC – 10 ml, iar pentru suprafețe mai mari, varianta SUPER KILLER 25 T-EC – 1 litru.

Cum aplicați tratamentul

Aplicați insecticidul după tunderea gazonului, mai ales în zonele umbrite și cu vegetație deasă. Evitați aplicarea înainte de ploaie sau pe vânt puternic și nu permiteți accesul copiilor și animalelor până când soluția nu s-a uscat complet.

Respectați întotdeauna doza și instrucțiunile de pe etichetă. O concentrație mai mare nu înseamnă eficiență mai bună și poate crește riscurile pentru oameni, animale și mediu.

Concluzie

Dacă vă întrebați cum scăpați de căpușe în curte, soluția este prevenția: gazon tuns, vegetație curățată și insecticide aplicate corect, conform instrucțiunilor de pe etichetă.

Produsele din categoria de igienă publică de pe verdon.ro pot ajuta la protejarea curților, grădinilor și zonelor de relaxare în sezonul cald.