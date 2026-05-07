În patrimoniul Serviciului Județean Sibiu al Arhivelor Naționale se află documentul prin care regele Ungariei, Andrei al II-lea, a oferit Cavalerilor Teutoni Țara Bârsei, împreună cu o serie de privilegii importante.

Ordinul primea dreptul de administrare asupra teritoriului, posibilitatea de a ridica fortificații din lemn, scutiri de taxe și dări, autonomie juridică parțială, având dreptul de a se adresa direct justiției regale -, dar și libertatea de a organiza târguri și activități economice.

Conform unei postări pe Facebook a Arhivelor Naționale ale României, actul, datat 1211 <după Mai 7>, s-a păstrat sub forma unei transcrieri incluse într-un document emis de papa Grigore al IX-lea la 26 aprilie 1231.

Manuscrisul, redactat în limba latină cu cerneală neagră, descrie și limitele teritoriale ale donației regale: „primul hotar al acestui ținut începe de la întăriturile cetății Hălmeag și merge până la întăriturile cetății Ungra și de aici merge până la întăriturile Nicolae, pe unde curge apa ce se numește Olt și așa urcând pe Olt merge până acolo unde Prejmerul se varsă în Olt; și iarăși merge până la izvorul aceluiași Prejmer și de la izvorul apei ce se cheamă Timiș merge până la vărsarea apei ce se numește Bârsa; apoi, de-a lungul munților Carpați ce încing același pământ, merge până în Hălmeag. Tot acest pământ, după cum îl înconjoară susnumiții munți și râuri, se numește Bârsa.”

Transcrierea textului

“1211 <după Mai 7>

În numele sfintei treimi una și nedespărțită. Andrei, din mila lui Dumnezeu, regele Ungariei, Dalmației, Croației, Ramei, Serbiei, Galiției și Lodomeriei, deapururea. Între semnele osebitoare ale măreției regale, semne cu care e împodobită amintirea vrednică de pomenire a înaintașilor noștri, cel mai de seamă și mai pilduitor e acela de a întinde o mână cât mai darnică oaspeților vrednici de laudă, a căror așezare se vede că e folositoare regatului și despre a căror rugăciune se știe că este prețuită de Dumnezeu. Așa se face că mânați de o evlavioasă dorință, apucând pe urmele părinților noștri de cucernică pomenire și dorind după trecerea acestei vieți să împărtășim cu dânșii răsplata vieții veșnice, am dăruit cruciaților Ospitalieri ai ordinului sfintei Marii, care pe vremuri a fost la Ierusalim, iar acum, pentru că așa cer păcatele <noastre>, este așezat în Acra, din dragoste frățească o țară numită Bârsa, în Transilvania înspre Cumani, deși este deșartă și nelocuită, ca să o locuiască în pace și să o stăpânească slobod pe veci, pentru ca prin conviețuirea cu ei să se întindă regatul nostru, iar prin rugăciunile lor milostenia noastră să fie adusă în fața lui Dumnezeu celui prea înalt, spre binele sufletului nostru și al părinților noștri. Afară de aceasta le-am îngăduit ca, de se va găsi în susnumita țară a Bârsei aur sau argint, o parte să se dea vistieriei, iar restul să le rămână lor. Pe deasupra le-am lăsat pe deplin târgurile libere și vămile târgurilor din acel ținut și le-am dat voie să-și ridice cetăți de lemn și orașe de lemn ca să apere regatul împotriva Cumanilor. Mai hotărâm ca niciun voievod să nu aibă drept de găzduire la ei. I-am mai iertat de dinarii liberi și de pondere și le-am îngăduit să fie scutiți și liberi de plata oricărei dări. Să nu fie supuși judecății sau jurisdicțiunii nimănui altuia decât a regelui și să aibă dreptul de a-și alege dintre ei pe judecătorul ce-i va judeca. Iar noi am poruncit ca suszișii cruciați să fie așezați în stăpânirea suspomenitei țări a Bârsei de către pristavul nostru cu numele Fecate Juna, care a înconjurat susnumitul ținut și l-a dat lor, împrejmuindu-l cu anumite semne de hotar, după porunca voievodului Mihail. Iar primul hotar al acestui ținut începe de la întăriturile cetății Hălmeag și merge până la întăriturile cetății Ungra și de aici merge până la întăriturile <lui> Nicolae, pe unde curge apa ce se numește Olt și așa urcând pe Olt merge până acolo unde Prejmerul se varsă în Olt; și iarăși merge până la izvorul aceluiași Prejmer și de la izvorul apei ce se cheamă Timiș merge până la vărsarea apei ce se numește Bârsa; apoi, de-a lungul munților Carpați ce încing același pământ, <hotarul> merge până în Hălmeag. Tot acest pământ, după cum îl înconjoară susnumiții munți și râuri, se numește Bârsa. Măcar că ceea ce noi am făcut mânați de dragoste frățească nu poate fi acoperit de uitare în fața aceluia care el însuși este dragoste, totuși din prevedere pentru viitor am poruncit ca această milostenie să fie întărită cu mărturia peceții noastre. Dat de mâna magistrului Toma cancelar al curții regale și prepozit de Vesprim, în anul o mie două sute unsprezece de la întruparea domnului, în vremea când venerabilul loan era arhiepiscop de Strigoniu, reverendul Bertold <arhiepiscop> ales de Calocea și ban, pe când își cârmuiau în chip fericit bisericile Calan de Pécs, Boleslav de Vaț, Cathapan de Agria, Simon de Oradea, Desideriu de Cenad, Wilhelm al Transilvaniei, Gothard de Zagreb, Petru de Györ, Robert de Vesprim; pe când Poth era palatin și comite de Moson, Mihail voievod, Petru comite de Bács, Jula de Bodrog, Banco de Bihor și comite curial al reginei, Marcel comite de Kewe și comite curial, Nicolae comite de Pojon, în anul al șaptelea al domniei noastre.

[Documente privind istoria României. Veacul XI, XII și XII. C. Transilvania. Vol. I (1075-1250), Editura Academiei Republicii Populare Române, 1951]“