Pe scurt: Bugetul Sadu pe 2026 aduce extinderi de utilități, o grădiniță nouă și investiții în energie regenerabilă. Vezi ce proiecte majore sunt planificate pentru comună.

Primăria comunei Sadu a publicat miercuri, 6 mai 2026, proiectul bugetului local pentru anul 2026, construit pe baza execuției bugetare a anului precedent, a prevederilor Legii bugetului de stat nr. 43/2026 și a priorităților de dezvoltare asumate de administrația locală. Potrivit Primăriei Sadu, bugetul propus pentru anul viitor urmărește echilibrul între funcționarea eficientă a serviciilor publice și continuarea celui mai amplu program de investiții locale derulat în ultimii ani în comuna Sadu și Cartierul Tocile.

Bugetul local Sadu pe 2026: venituri, cheltuieli și surse de finanțare

Proiectul de buget pentru anul 2026 prevede venituri totale de 34.400,14 mii lei și cheltuieli totale de 36.902,90 mii lei. Diferența de 2.502,76 mii lei va fi acoperită din excedentul anilor precedenți, sumă care va fi folosită exclusiv pentru investiții publice și cofinanțarea proiectelor aflate în derulare.

Structura veniturilor bugetare include:

Venituri proprii și taxe locale : impozite și taxe pe proprietate de peste 1,22 milioane lei, cote și sume defalcate din impozitul pe venit de peste 3 milioane lei. Aceste fonduri asigură funcționarea serviciilor publice și contribuția locală la proiectele europene și guvernamentale.

: impozite și taxe pe proprietate de peste 1,22 milioane lei, cote și sume defalcate din impozitul pe venit de peste 3 milioane lei. Aceste fonduri asigură funcționarea serviciilor publice și contribuția locală la proiectele europene și guvernamentale. Fonduri externe și programe naționale: sume atrase prin Programul „Anghel Saligny”, finanțări guvernamentale și județene, precum și fonduri dedicate cofinanțărilor și continuării proiectelor multianuale.

Investiții majore planificate pentru anul 2026 în comuna Sadu

Administrația locală a anunțat o serie de proiecte de investiții considerate prioritare pentru dezvoltarea comunei și creșterea calității vieții:

Extinderea rețelei de canalizare menajeră în cartierul Tocile : proiectul vizează modernizarea infrastructurii edilitare din zonă.

: proiectul vizează modernizarea infrastructurii edilitare din zonă. Redimensionarea și extinderea conductei de gaze naturale în Tocile : rețeaua va fi extinsă pe toate străzile publice din Cartierul Tocile, cu creșterea capacității sistemului de distribuție și asigurarea infrastructurii pentru noile zone de dezvoltare rezidențială.

: rețeaua va fi extinsă pe toate străzile publice din Cartierul Tocile, cu creșterea capacității sistemului de distribuție și asigurarea infrastructurii pentru noile zone de dezvoltare rezidențială. Construirea unei grădinițe cu program prelungit : proiect strategic pentru dezvoltarea serviciilor educaționale moderne și dotarea cu infrastructură IT educațională.

: proiect strategic pentru dezvoltarea serviciilor educaționale moderne și dotarea cu infrastructură IT educațională. Investiții în energie verde și eficiență energetică : construirea unei centrale fotovoltaice pentru Primăria comunei Sadu, finanțată prin Fondul de Modernizare, și instalarea unui sistem de stocare a energiei electrice pentru optimizarea utilizării energiei produse.

: construirea unei centrale fotovoltaice pentru Primăria comunei Sadu, finanțată prin Fondul de Modernizare, și instalarea unui sistem de stocare a energiei electrice pentru optimizarea utilizării energiei produse. Amenajarea traseului cicloturistic „Mocănița Valea Sadului” : investiția are ca scop stimularea activităților recreative și ecoturistice.

: investiția are ca scop stimularea activităților recreative și ecoturistice. Construirea podului peste râul Sadu – zona Dârste: obiectiv strategic pentru dezvoltarea urbanistică a zonei, aflat în faza de documentație tehnică pentru obținerea finanțării lucrărilor.

Bugetul local pentru 2026 reflectă o orientare clară spre modernizarea infrastructurii, sprijinirea educației și a familiilor, precum și tranziția către energie regenerabilă. Investițiile sunt susținute atât din venituri proprii, cât și din fonduri externe și excedentul bugetar al anilor precedenți.

Comuna Sadu continuă astfel programul de dezvoltare locală, cu accent pe utilități, educație, mobilitate și turism, potrivit informațiilor transmise de administrația locală.