După o serie de apariții îngrijorătoare în Cartierul Arhitecților și Șelimbăr la începutul lunii, focarul de panică s-a mutat în Gușterița. Deși autoritățile au montat panouri de avertizare, sibienii sunt disperați și reclamă faptul că animalele se plimbă nestingherite prin zonele populate, inclusiv în apropierea viitorului parc Gușterland și pe străzile cu locuințe.

Istoria se repetă cu o precizie înfiorătoare la Sibiu, demonstrând că problema urșilor care coboară în zonele locuite este departe de a fi rezolvată. Dacă în primăvara anului trecut cartierul Gușterița era sub asediu din cauza unui pui de urs care vizita stupinele și șantierele, anul 2026 pare să ridice miza la un nivel mult mai periculos. Prezența sălbăticiunilor a devenit o obișnuință sumbră pentru sibieni, iar mesajele acestora către autorități sunt tot mai dure, avertizând că lipsa unor măsuri radicale ar putea duce la o tragedie iminentă.

,,Ne e frică să mai ieșim din case”

Anul 2026 confirmă faptul că pericolul rămâne activ și chiar s-a agravat în zonele periferice ale orașului. Cristian, un localnic care a dat nas în nas cu ursul chiar vinerea trecută, a povestit pentru Ora de Sibiu experiența sa terifiantă:

„Pe 1 mai am văzut un urs plimbându-se nestingherit prin zona Gusterland. Este revoltător; am impresia că autoritățile nu vor mișca un deget până când nu se va întâmpla o tragedie și va muri cineva. S-au limitat la a pune niște pancarte de avertizare, dar întrebarea mea este: cât timp ne mai putem apăra singuri doar citind niște panouri?” spune acesta.

Bărbatul se simte abandonat într-un cartier unde siguranța a devenit un lux, mai ales că animalele au fost văzute în mai multe puncte cheie ale zonei:

„Tot vinerea trecută am dat peste un alt urs la capătul străzii Cireșului. Ne este pur și simplu frică să mai ieșim pe străzi, pentru că nu știi niciodată când te trezești față în față cu animalul. Până acum nu am făcut sesizare oficială, dar dacă situația persistă, nu voi mai tăcea. Nu mai putem trăi sub acest asediu, trebuie luate măsuri concrete înainte de a fi prea târziu.” spune Cristian.

Apariție lângă fosta fabrică Sitex din Dumbrava

În timp ce Gușterița este sub alertă, un alt punct critic se conturează la ieșirea din oraș spre munte, într-o zonă extrem de frecventată. Ivan, un alt sibian, a raportat o apariție îngrijorătoare chiar pe data de 6 mai. Acesta a observat un urs în apropierea liniei de tramvai, în vecinătatea fostei fabrici Sitex din pădurea Dumbrava, pe segmentul dintre Rășinari și Muzeul Satului.

3 urși văzuți weekendul trecut

Din păcate, situația din Gușterița nu este una izolată, întreg județul Sibiu fiind marcat de o activitate intensă a urșilor în primele zile ale lunii mai 2026. Înainte ca atenția să se mute din nou spre Gușterița, Cartierul Arhitecților și zonele sale limitrofe au fost scena a numeroase apariții care au pus autoritățile pe jar.

Doar în ultima săptămână a lunii aprilie au fost înregistrate nu mai puțin de 9 apeluri la numărul de urgență 112, trendul rămânând unul alarmant și la începutul lunii mai.

Jandarmeria Sibiu insistă asupra unui comportament preventiv pentru a evita orice incident tragic. De cele mai multe ori, până la sosirea echipajelor, animalele se retrag în pădure, însă monitorizarea zonelor continuă.

„Le recomandăm cetățenilor ca, de fiecare dată când constată prezența animalelor sălbatice, să sune la 112, să nu hrănească animalele sălbatice și să nu se apropie de urși pentru a-i filma sau fotografia”, a adăugat Floriana Picioiu.

Începutul ,,invaziei” în Gușterița

În urmă cu exact un an, în luna mai a anului 2025, liniștea locuitorilor din cartierul Gușterița era spulberată de apariția repetată a unui exemplar tânăr de urs. Între 21 și 28 mai, animalul a fost observat în patru rânduri, fiind semnalat inițial lângă șantierul viitorului parc de distracții Gusterland și ulterior pe strada Ceaikovski, în zona cimitirului.

Panica a crescut pe 27 mai, când o familie cu un copil s-a întâlnit cu animalul în timp ce se întorcea de la adăpostul de câini, iar totul a culminat o zi mai târziu, când ursul a pătruns pe o proprietate privată și a distrus un stup de albine. Deși la acea vreme martorii spuneau că puiul de urs nu era agresiv, frecvența vizitelor îi făcea pe oameni să declare cu disperare că le este teamă să mai iasă din case.

