Pe scurt: După o scădere rapidă, leul pare să fi găsit un nou prag. Analiștii avertizează că o retrogradare Fitch ar putea aduce noi turbulențe.

Moneda națională a înregistrat o depreciere de 3,33% în cinci zile, euro crescând de la 5,09 lei la 5,26 lei.

Potrivit HotNews.ro, dealerii susțin că dacă euro ar fi atins pragul de 5,3 lei, Banca Națională a României ar fi intervenit pe piață folosind rezerva valutară pentru a stabiliza moneda națională.

BNR nu publică informații despre operațiunile sale valutare și a refuzat să comenteze pe această temă, notează Bloomberg.

Guvernatorul Mugur Isărescu a declarat anterior că preferă stabilitatea cursului într-un interval nedezvăluit, considerând acest aspect un indicator psihologic esențial pentru gospodării și companii privind sănătatea economiei. Stabilitatea cursului este importantă și pentru controlul inflației, întrucât prețurile interne, inclusiv cele pentru servicii de telecomunicații și chirii, sunt frecvent legate de euro.

Reacția piețelor la criza politică nu a fost la fel de accentuată ca evoluția leului. Randamentul obligațiunilor de stat pe 10 ani în lei se situează la 7,30%, ușor sub maximul atins în martie, în perioada de început a războiului condus de SUA în Iran.

Potrivit analiștilor, dacă în 31 iulie 2026 agenția Fitch va retrograda România la categoria junk, deprecierea leului este considerată aproape inevitabilă.

„Dacă nu apare un șoc petrolier major sau o depreciere masivă a leului, Banca Centrală va menține dobânda în ședința din 15 mai”, a explicat economistul șef al unei bănci comerciale.

Banca ING estimează că prima reducere a dobânzii va fi amânată din mai în august 2026, în cazul în care conflictul din Iran se agravează. Erste/BCR prognozase inițial o scădere a dobânzii în mai 2026, cu 125 de puncte de bază până la 5,25% la final de an, dar a revizuit în sus rata inflației. Consensul analiștilor indică o pauză în reducerea dobânzii, pe fondul inflației persistente și al șocurilor energetice.

În ultimele zile, evoluția leului a fost urmărită atent, după ce euro a trecut de 5,26 lei la cursul oficial.