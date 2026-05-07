Grecia pregătește restricții dure pentru plățile în numerar: tranzacțiile de peste 500 de euro ar putea fi interzise, iar amenzile pentru cei care încalcă regula vor fi dublate, potrivit unui proiect de lege depus de Ministerul Economiei Naționale și Finanțelor.

Potrivit Mediafax, noile măsuri urmăresc creșterea transparenței financiare și combaterea evaziunii fiscale, conform publicației greekreporter.com.

Potrivit proiectului, orice tranzacție cu o valoare de minimum 500 de euro va trebui realizată exclusiv prin mijloace electronice de plată. Autoritățile elene vor calcula pragul în funcție de valoarea totală a tranzacției, nu în funcție de chitanțe separate sau plăți fragmentate, pentru a preveni încercările de evitare a restricțiilor.

Sancțiunile devin și ele mult mai severe

Cei care vor efectua plăți ilegale în numerar riscă amenzi egale cu dublul sumei achitate cash. Guvernul elen consideră că măsura va accelera adoptarea plăților electronice și va reduce economia subterană.

Proiectul legislativ include și alte modificări fiscale importante. Printre acestea se numără reducerea penalităților pentru depunerea cu întârziere a declarațiilor de TVA cu sold zero sau credit, dar și intensificarea monitorizării tranzacțiilor cu criptomonede.

Autoritățile din Grecia își motivează decizia prin interesul tot mai mare pentru activele digitale și nevoia de supraveghere mai strictă a fluxurilor financiare.

Dacă proiectul va fi aprobat de Parlamentul elen, Grecia va face un nou pas către digitalizarea economiei și controlul mai strict al tranzacțiilor financiare.