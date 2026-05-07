Imagini revoltătoare surprinse în traficul din Sibiu. Un părinte a fost fotografiat în timp ce își transporta copilul pe motocicletă, în zona intersecției străzii Semaforului cu strada Rahovei. IPJ Sibiu explică de ce, legal, mâinile polițiștilor sunt legate în astfel de situații.

Un sibian a surprins momentul periculos pe data de 5 mai și a postat imaginea pe rețelele de socializare, arătându-se indignat de inconștiența bărbatului aflat pe motocicletă.

„Merită să rămână fără permis”

Georgian, sibianul care a surprins imaginile, spune că doar viteza cu care s-a desfășurat totul a făcut ca bărbatul să scape de o sesizare oficială la 112.

„Dacă reușeam să-l prind, îl filmam și trimiteam direct la poliție. Merită să rămână fără permis și amendat grav”, a declarat acesta, vizibil revoltat de faptul că siguranța minorului a fost pusă în pericol într-o zonă extrem de circulată a orașului.

Copiii sub 14 ani, interziși pe șaua motocicletei

Din punct de vedere legal, transportul minorilor pe vehiculele pe două roți este strict reglementat pentru a preveni tragediile rutiere. Potrivit reprezentanților IPJ Sibiu, în situația în care un conducător auto ar fi fost oprit în trafic într-o astfel de postură, acesta „ar fi fost sancționat contravențional, pentru transportul pe motociclete și pe mopede a copiilor în vârstă de până la 7 ani, dacă sunt ținuți în brațe, precum și cei de până la 14 ani dacă nu sunt transportați în atașul motocicletelor”.

Practic, legislația interzice total prezența copiilor sub 14 ani pe șaua din spatele motociclistului, singura modalitate legală de a-i transporta fiind în interiorul unui ataș omologat.

În ciuda acestor prevederi, aplicarea sancțiunii este condiționată de prezența fizică a unui agent la locul faptei. Poliția precizează că, „privind circulația pe drumurile publice, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac direct de către polițistul rutier sau de către polițistul local”.

Aceasta înseamnă că, oricât de evidentă ar fi încălcarea regulilor în imaginile surprinse de martori, agenții rutieri nu pot emite o amendă dacă nu au constatat ei înșiși abaterea, deoarece „în lipsa constatării nemijlocite a faptei, nu pot fi întrunite elementele necesare aplicării unei sancțiuni contravenționale”.