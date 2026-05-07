„Boierul Ilie”, obiectivul turistic unic din Cisnădioara care a cucerit întreaga țară cu arhitectura sa de poveste, rămâne deocamdată sub lacăt. Deși porțile sunt închise, interesul românilor este la cote maxime. Emil Ilie Bratu, creatorul proiectului, a vorbit despre situația tensionată din culise și despre dorința de a readuce viața în „căsuțele de pământ”.

Soarta „Casei Hobbiților”, locul desprins parcă din poveștile lui J.R.R. Tolkien, continuă să fie incertă, dar nu lipsită de speranță. După ce în urmă cu un an locația s-a închis brusc, lăsând mii de turiști cu semne de întrebare, Emil Ilie Bratu a oferit ultimele noutăți despre stadiul proiectului pe data de 6 mai.

Conflictul dintre asociați ține turiștii la poartă

Motivul principal al blocajului nu este lipsa de interes, ci o neînțelegere între cei doi asociați care au pus bazele afacerii. Emil Ilie Bratu a confirmat că, în acest moment, principala barieră în calea redeschiderii este relația tensionată cu partenerul său de afaceri.

„Momentan încă avem închis. Sunt în conflict cu persoana cu care eram asociat”, a declarat Emil Ilie Bratu. Boierul Ilie rămâne încrezător. „Sunt optimist de felul meu. Sper că în viitor se vor regla lucrurile și voi deschide, pentru că locația a fost plăcută la nivel național, a avut succes”, a adăugat acesta.

Telefoanele sună non-stop: Turiștii vor „Casa Hobbiților” înapoi

Succesul de care s-a bucurat complexul „Boierul Ilie” este vizibil chiar și acum, când activitatea este suspendată. Situat într-un peisaj de poveste, la poalele pădurii de stejar, complexul a atras mii de vizitatori prin programul „Anii Drumeției” și nu numai. Interesul publicului nu a scăzut deloc în perioada de inactivitate.

„Lumea încă mă sună să o viziteze. Am multe apeluri în care oamenii cer redeschiderea, mă sună zilnic. Eu acum locuiesc acolo”, a precizat Bratu, subliniind legătura strânsă pe care o are cu acest loc, care i-a fost inițial un vis personal de inginer stabilit în Sibiu.

Contactat pentru un punct de vedere, al doilea asociat a fost extrem de rezervat, confirmând că situația este departe de a fi rezolvată: „Din păcate, nu sunt noutăți”, a transmis acesta.

Pentru moment, atracția turistică de la ieșirea din Cisnădioara spre Cisnădie rămân doar o amintire frumoasă pentru cei care au apucat să le viziteze. Totuși, optimismul „Boierului Ilie” oferă o rază de speranță pentru turismul sibian, într-o zonă care are nevoie de astfel de puncte de atracție unice pentru a rămâne competitivă.