Amalia Schröder, proprietara cafenelei Deli 11 de pe strada Avram Iancu, spune că de aproape cinci ani încearcă să obțină autorizația necesară pentru funcționarea legală a spațiului ca unitate de alimentație publică. Deși în locație a funcționat anterior o berărie, iar conceptul actual este unul bazat pe cafea de specialitate și produse vegane, Primăria Sibiu a refuzat schimbarea destinației spațiului pe motiv că acesta se află lângă Școala Gimnazială Nr. 2.

Născută în Sibiu, dar stabilită timp de 25 de ani în Germania, Amalia Schröder s-a întors în oraș în urmă cu cinci ani cu intenția de a aduce un concept occidental în centrul Sibiului. „Nu am vrut niciodată să vând alcool sau țigări. Conceptul nostru este unul bazat pe cafea de specialitate, produse vegane și un spațiu liniștit”, spune aceasta.

Cafeneaua funcționează pe strada Avram Iancu, la numărul 11, însă până în prezent nu a reușit să obțină schimbarea destinației spațiului în „alimentație publică”, deși administratora a depus mai multe solicitări la Primăria Sibiu.

Paradoxul: în același spațiu a funcționat o berărie

Amalia spune că unul dintre motivele pentru care a ales spațiul a fost faptul că aici a funcționat anterior berăria Csiki Sör. „Când am văzut spațiul acesta, aici era Berăria Csiki Sör. A fost o berărie lipită de Școala Nr. 2. Tocmai de aceea nu am crezut că vor exista probleme. În contract spațiul apărea ca restaurant-bar, iar noi aveam toate documentele pentru alimentație publică”, povestește ea.

Problemele au început în momentul în care a încercat să obțină autorizația de funcționare „Primăria ne-a spus că spațiul este înregistrat ca apartament. Nu înțelegeam cum este posibil, din moment ce acolo funcționase ani la rând o berărie, lucru care apare inclusiv pe Google Maps. Atunci am închis temporar, de teamă să nu primesc amenzi”, spune Amalia.

Până în anul 2023, în același spațiu a funcționat o berărie. Sursa foto: Google Maps

„Nu vreau să mut spațiul”

Administratoarea cafenelei spune că, în prezent, spațiul este încadrat ca „spațiu comercial”, ceea ce îi permite doar activitatea de tip „to go”. „Legal, eu pot funcționa doar pentru vânzare la pachet. Nu am voie să am mese și scaune în interior, pentru că spațiul nu are autorizație de alimentație publică. Este absurd, mai ales că noi tocmai încercăm să evităm conceptul de consum exclusiv „to go” și să producem mai puțin gunoi”, afirmă ea.

Amalia spune că a cerut reprezentanților Primăriei Sibiu să îi indice legea care interzice funcționarea unei cafenele lângă o școală. „Le-am spus să îmi arate legea care spune că nu am voie să deschid o cafenea lângă o școală. Noi nu vindem alcool, nu vindem țigări. Vorbim despre cafea și produse vegane. Cofeina există și în cola, care se vinde peste tot”, spune aceasta.

Ea susține că există alte localuri în apropierea școlii unde se comercializează alcool. „Nu pot să accept că lângă noi, la aceeași adresă, funcționează de ani de zile unul dintre cele mai cunoscute baruri din Sibiu, iar noi nu putem avea o cafenea”, mai spune Amalia.

Discuții cu Primăria și promisiuni fără rezultat

Potrivit administratoarei, proprietarii spațiului au avut inclusiv o audiență la primarul Muncipiului Sibiu, Astrid Fodor. „Ni s-a spus verbal că, dacă facem la notar o declarație prin care garantăm că nu se va vinde niciodată alcool sau țigări în acel spațiu, este posibil să primim autorizația. Am redeschis cafeneaua anul trecut cu speranța că lucrurile sunt rezolvate, dar ulterior ni s-a spus că nu se poate”, afirmă ea.

În cele din urmă, spațiul a fost trecut oficial în categoria „spațiu comercial”, însă fără posibilitatea de a desfășura activități de alimentație publică. „Asta înseamnă că nu putem avea terasă și nici clienți care să stea la mese. Fără autorizație de alimentație publică nu poți folosi domeniul public pentru terasă”, explică Amalia.

Riscul: închiderea afacerii

Administratoarea spune că funcționează acum într-o permanentă stare de incertitudine.„Cea mai mare problemă este că îți pot închide businessul și îți pot afecta toate veniturile obținute de la deschidere. Acum încercăm să funcționăm legal ca activitate de tip to go, dar riscăm oricând să ni se scoată mesele și scaunele sau chiar să fim închiși. Pentru mine fiecare zi înseamnă stres: vine sau nu vine poliția? Tot ce facem acum înseamnă avocați, timp și bani. Și toate astea doar pentru că am vrut să facem ceva frumos în Sibiu”, spune Amalia Schröder.

Explicațiile Primăriei Sibiu

În răspunsul transmis privind solicitarea de schimbare a destinației spațiului din locuință în alimentație publică, Primăria Sibiu precizează că imobilul de pe strada Avram Iancu nr. 11 aparține Parohiei Evanghelice C.A. Sibiu și se află în imediata vecinătate a Școlii Gimnaziale Nr. 2.

Instituția invocă prevederile Legii 61/1991 privind ordinea și liniștea publică, care interzic comercializarea și consumul de băuturi alcoolice în apropierea unităților de învățământ și a lăcașurilor de cult.

De asemenea, Primăria face referire și la prevederile privind comercializarea băuturilor energizante către minori, subliniind că acestea conțin substanțe precum cafeina. „Pentru respectarea prevederilor indicate mai sus, se recomandă refuzarea emiterii unui acord notarial pentru schimbarea destinației în alimentație publică”, se arată în răspunsul transmis de autorități.