Pe scurt: Andrei Vila a adus aurul pentru România la Salonic, iar colegii săi au completat palmaresul cu alte cinci medalii. Competiția a reunit echipe din peste zece țări.

Lotul național al României a obținut rezultate remarcabile la Olimpiada Balcanică de Matematică, desfășurată la Salonic în perioada 3-8 mai, potrivit Radio România.

Elevii români au câștigat o medalie de aur, una de argint și patru de bronz, continuând tradiția performanțelor în domeniul matematicii.

Cea mai importantă distincție a fost obținută de Andrei Vila, elev la Liceul Internațional de Informatică București, care a cucerit medalia de aur.

Medalia de argint a revenit lui David-Vlad Marghidan, de la aceeași instituție.

Patru medalii de bronz au fost câștigate de Mircea Maxim Rebengiuc, de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, Ștefan-Cătălin Savu, de la Colegiul Național Ion Luca Caragiale, precum și de Aida Mitroi și Ciobotea Alexandru, ambii elevi la Liceul Internațional de Informatică București.

Liceul Internațional de Informatică București se remarcă astfel ca un centru de pregătire pentru olimpici, având patru dintre cei șase medaliați ai lotului național.

Echipa României a fost coordonată de Cătălin Gherghe, conferențiar universitar la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București, în calitate de lider al lotului, iar profesorul Ovidiu Sontea, de la Colegiul Național „Tudor Vianu”, a fost deputy leader.

Ministerul Educației a transmis: „Felicitări tuturor elevilor participanți, profesorilor, părinților și celor care au făcut posibilă această reușită!”

Competiția de la Salonic a reunit echipe din Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cipru, Grecia, Macedonia de Nord, Muntenegru, Republica Moldova, România, Serbia și Turcia, precum și din țări invitate, printre care Franța, Italia, Marea Britanie, Arabia Saudită și Kazakhstan.

Un rezultat similar a fost obținut și la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori.