Pe scurt: Mediaș Bike Marathon revine cu opt trasee pentru toate vârstele și peste 540 de participanți, aducând restricții de circulație pe principalele străzi din oraș.

Primăria Municipiului Mediaș, în colaborare cu Clubul Sportiv Municipal Mediaș, Asociația Dianthus Mediaș și Asociația Mediaș 750 de ani, organizează sâmbătă, 9 mai 2026, cea de-a noua ediție a Mediaș Bike Marathon.

Evenimentul, devenit deja o tradiție pentru oraș și pentru pasionații de ciclism din întreaga țară, este inclus în calendarul oficial al Federației Române de Ciclism, fiind etapa a doua din Cupa României de MBM XCM, potrivit Primăriei Mediaș.

La această etapă a Cupei României de MBM XCM pot participa doar sportivii care dețin o licență UCI sau FRC valabilă pentru anul 2026. Traseele dedicate acestei competiții au lungimi de 100 km și 80 km, adresându-se cicliștilor cu experiență.

Competiția Mediaș Bike Marathon propune în total opt trasee, adaptate pentru diferite categorii de vârstă și niveluri de experiență: 15 km, 18 km, 30 km, 35 km, 45 km, 60 km, 80 km și 100 km. Startul pentru traseele eBike va fi dat la ora 9:00, pentru traseele lungi la ora 9:30, pentru traseele scurte la ora 10:00, iar pentru Kids Race la ora 12:00.

Copiii vor avea parte și în acest an de propria competiție, Kids Race, desfășurată într-un cadru sigur și adaptat vârstei lor. Premiile vor fi acordate pe categorii de vârstă, atât la feminin, cât și la masculin. Pentru ediția din 2026, s-au înscris deja peste 540 de concurenți, ceea ce confirmă interesul crescut pentru acest tip de eveniment sportiv.

Pentru buna desfășurare a competiției, Primăria Mediaș a anunțat instituirea unor restricții de trafic pe mai multe străzi din oraș.

Astfel, vineri, 8 mai 2026, circulația va fi restricționată între orele 16:00 și 20:00 pe străzile Petru Rareș și Johannes Honterus, precum și în Piața George Enescu. Sâmbătă, 9 mai 2026, traficul va fi închis total între orele 6:00 și 20:00.

Organizatorii recomandă folosirea rutelor alternative sau circulația cu maximă prudență pe traseul de start și finiș, care include străzile Johannes Honterus, Nicolae Titulescu, După Zid, Târnavei, Ștefan Octavian Iosif, Cloșca, Avram Iancu, Nicolae Filipescu, Mărășești, Gheorghe Lazăr, Buzdului, Lutăriei, Plopului, 9 Mai, Pasaj CFR, Petru Maior, Aurel Vlaicu, Intrarea Aviației, Piloților, Titu Maiorescu și Johannes Honterus.

Organizatorii îi invită pe toți locuitorii Mediașului să participe ca susținători sau spectatori, pentru a se bucura de atmosfera unei competiții care promovează sportul, mișcarea în aer liber și frumusețea zonei.

