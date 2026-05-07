Pe scurt: Agresiune cu obiect tăietor pe o stradă din Agnita: un bărbat a ajuns în arest, iar ancheta continuă sub supravegherea procurorilor.

Un bărbat de 28 de ani din Agnita a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Agnita, fiind cercetat penal pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, incidentul a avut loc duminică, 3 mai, pe strada Mihai Viteazu din Agnita.

Conform informațiilor transmise de polițiști, agresiunea s-a produs pe fondul unor neînțelegeri mai vechi între cei doi bărbați.

“În urma investigațiilor desfășurate, polițiștii au stabilit faptul că, la data de 03 mai a.c., pe strada Mihai Viteazu din localitatea Agnita, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi, un bărbat în vârstă de 28 de ani, din Agnita, ar fi agresat fizic un alt bărbat, în vârstă de 39 de ani, din Agnita, lovindu-l cu un obiect tăietor-înțepător.” a transmis IPJ SIBIU

Potrivit surselor Ora de Sibiu, victima a fost rănită cu un briceag.

Victima a suferit leziuni în urma atacului și a fost transportată de urgență la spital. Cazul a fost preluat de polițiștii din Agnita, care au demarat cercetările pentru a stabili toate împrejurările producerii faptei.

Astfel de incidente violente în spațiul public au mai fost semnalate în județul Sibiu, inclusiv în cazul Teroare în Chirpăr: doi agresori au desfigurat un bărbat în plină stradă, unde victimele au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările pentru a documenta întreaga activitate infracțională a bărbatului reținut și pentru a stabili dacă au existat și alte persoane implicate în conflict.