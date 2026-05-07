LSS Voința Sibiu a depus memoriu la Comisia de Recurs a Federației Române, în care reclamă Asociația Județeană de Fotbal pentru decizia luată la ultimul joc din sezonul regulat, când i-a respins contestația referitoare la dimensiunile porților de la terenul de la Agnita.

Cum se cunoaște, ultima etapă din sezonul regulat al Superligii Sibiu a programat meciul decisiv pentru accederea în play-off, FC Agnita – Voința Sibiu 3-1. Agnita a mers în play-off, unde domină competiția, dar LSS Voința a contestat dimenisunile neregulamentare ale porților de joc. Oficialii clubului sibian şi-au susţinut demersul adăugându-i imagini foto şi filmări de la măsurătorile efectuate înaintea disputării meciului.

Din acel moment a pornit un scandal public între conducătorul Voinței, Adrian Pandea și președintele AJF Sibiu, Ioan Duma.

Comisia de Disciplină și apoi Comisia de Apel a AJF Sibiu a respins memoriul celor de la Voința Sibiu, invocând neplata taxei, deși Adrian Pandea a adus dovezi că a încercat fără succes să achite. Voința a contestat în același mod și un alt meci, cel de Cupă, de la Șura Mare, caz care ar putea ajunge tot la FRF.

Voința a mers mai departe și a depus memoriu la Comisia de Recurs a Federației Române de Fotbal, care joi a avut primul termen de judecată. La proces a ajuns Adrian Pandea, dar AJF Sibiu nu a fost reprezentată.

”Ioan Duma comite niște abuzuri flagrante”

”Toate aceste situații ne fac să credem că domnul președinte Duma se ţine de cuvânt şi ameninţările la adresa unui oficial al clubului nostru, făcute chiar în incinta biroului dumnealui, la AJF, în urma situațiilor de la Agnita, respectiv Şura Mare, unde terenurile nu erau regulamentare, în speță porțile, iar noi am sesizat această problemă, sunt puse în practică. Dl. Duma l-a ameninţat pe colegul nostru Adrian Pandea, delegatul echipei, la acea dată: «Dacă veneam, îți f….m una în gură. Eu nu te ameninț, te execut” se arată într-o adresă trimisă de clubul sibian la Liga 2.ro.



Clubul Voința îl acuză fățiș pe Ioan Duma de abuz în serviciu. ”Suntem șocați să vedem atitudinea, afirmațiile şi comportamentul d-lui președinte la adresa unui club afiliat la AJF. Cele petrecute cu această ocazie se adaugă evenimentelor din ultima etapă înainte de a începe play-out-ul, când am semnalat că terenul de la Agnita este neregulamentar. La fel, câteva zile mai târziu, la un meci de Cupă, la Şura Mare. Până la urmă, clubul nostru a fost cel sancţionat drastic de comisiile AJF. Afirmăm cu tărie încă o dată că dl. Duma comite niște abuzuri flagrante, probabil scopul fiind desființarea clubului ACS LSS Voința Sibiu. Atașăm prezentei adrese înregistrarea convorbirii din incinta biroului AJF pentru a demonstra cum oficialul clubului nostru a fost ameninţat de preşedintele AJF”, mai titrează clubul sibian.