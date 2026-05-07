Shopping City Sibiu își extinde oferta dedicată amenajării locuinței prin inaugurarea unui nou magazin de mobilier. Mobila ABC, un brand românesc cu producție proprie în Sibiu, deschide vineri, 8 mai, începând cu ora 10:00, o nouă locație în proximitatea centrului comercial, în zona parcării, lângă Jysk.

Noua deschidere marchează un pas important în dezvoltarea brandului la nivel local și consolidează prezența acestuia în Sibiu, fiind al patrulea magazin din oraș. Prin această extindere, Mobila ABC ajunge mai aproape de vizitatorii din Shopping City Sibiu, oferindu-le acces rapid la o gamă variată de produse pentru casă. Printre acestea se numără: canapele, colțare, paturi și saltele, precum și mobilier pentru living, dormitor și dining. Produsele sunt concepute pentru a răspunde nevoilor actuale de confort, funcționalitate și accesibilitate, fiind adaptate stilului de viață modern.

„Deschiderea noului magazin din Shopping City Sibiu este un moment important pentru noi. Sibiu este locul în care brandul Mobila ABC a crescut, iar faptul că putem fi și mai aproape de clienții noștri ne bucură enorm. Ne dorim ca fiecare persoană care ne trece pragul să găsească nu doar mobilier, ci și inspirație pentru propria casă”, transmit reprezentanții Mobila ABC.

Astfel, prin extinderea constantă a mixului de magazine, Shopping City Sibiu continuă să le ofere vizitatorilor opțiuni variate pentru cumpărături și experiențe inedite în timpul liber, pentru întreaga familie.

Mai multe informații despre magazinele și evenimentele din Shopping City Sibiu pot fi găsite pe site-ul oficial și pe paginile de Facebook și Instagram ale centrului comercial.

Despre Shopping City Sibiu

Cu o suprafaţă totală închiriabilă de 83.000 mp, Shopping City Sibiu este cel de-al treilea parc de profil din România şi cea mai importantă zonă comercială din oraş, atât ca dimensiune, cât şi ca mix al retailerilor ancoră: două hypermarket-uri Auchan şi respectiv, Carrefour, Mobexpert, Leroy Merlin, Altex, Flanco, Decathlon, Hervis, Reserved, Sinsay, Half Price, H&M, C&A, Deichmann, CCC, Humanic, Douglas, DM, Mohito, Cropp, House, Mizar, Triumph, Penti, Teilor, Smyk și Noriel, Lensa, Pandora sau hiperfarmacia Dr. Max.

Shopping City Sibiu a intrat în 2018 într-un amplu proces de modernizare și extindere, ce a fost finalizat, în primăvara anului 2019, cu un nou nivel, dedicat foodcourt-ului, cinema-ului Cineplexx și noii săli de fitness STAY FIT.

În ansamblul său, parcul comercial reuneşte un mix de retaileri reprezentativi internaţionali şi locali, care definesc Shopping City Sibiu drept principala destinaţie de shopping din oraș si împrejurimi pentru familii.

În 2021 Shopping City Sibiu a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel acces la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în toate cele 15 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România. Înrolarea în program este gratuită, SPOT poate fi descărcată atât din Google Play, cât și din App Store.

Shopping City Sibiu este situat la 5 minute de centrul oraşului, lângă DN1 şi dispune de 1.600 locuri de parcare.

Despre Mobila ABC

Mobila ABC este un brand românesc de mobilier, fondat în 2010, cu producție proprie în Sibiu. Compania dezvoltă și comercializează o gamă variată de produse pentru locuințe moderne, incluzând canapele, colțare, paturi, saltele și mobilier pentru living, dormitor și dining. Sub conceptul „Aici construiești povestea casei tale”, Mobila ABC pune accent pe confort, funcționalitate și accesibilitate, oferind soluții practice și durabile, adaptate nevoilor de zi cu zi ale familiilor.