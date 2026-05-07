Biciclistul rănit miercuri pe strada Câmpului din Sibiu a fost internat în spital. El primește îngrijiri medicale de specialitate.

Accidentul a avut loc pe strada Câmpului. Un șofer din Germania, în vârstă de 55 de ani, nu a fost atent când a deschis portiera mașinii, moment în care a acroșat un bărbat de 48 de ani, aflat pe o bicicletă.

Biciclistul a fost preluat de un echipaj SMURD, fiind dus de urgență la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu, unde a fost internat. El a suferit răni grave la nivelul capului.

„Pacientul a fost adusă în UPU în data de 06.05.2026 și, în urma investigațiilor medicale, a necesitat internare pe Secția de Neurochirurgie. Starea lui este stabilă și continuă monitorizarea și tratamentul de specialitate”, transmite Călin Boar, purtătorul de cuvânt al SCJU Sibiu.