Pe scurt:
Testarea cu aparatul etilotest a arătat o alcoolemie de 0,43 mg/l în aerul expirat. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea situației de fapt.
Un tânăr de 24 de ani, cu domiciliul în județul Caraș-Severin, a fost oprit de polițiști pentru control pe strada E. A. Bielz din municipiul Sibiu, joi, 7 mai, în jurul orei 03:00.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, șoferul a fost supus testării cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat.
“În urma testării alcoolscopice a conducătorului auto a rezultat o valoare de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind însoțit la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.” a transmis IPJ SIBIU
Acesta nu este un caz izolat, autoritățile din Sibiu depistând frecvent șoferi care conduc sub influența alcoolului sau fără permis, așa cum s-a întâmplat și în cazul altor șoferi prinși în Sibiu conducând cu permisul suspendat.
Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu reamintește că șofatul sub influența alcoolului reprezintă o infracțiune gravă și poate avea consecințe severe atât pentru conducătorul auto, cât și pentru ceilalți participanți la trafic.
