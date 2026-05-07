Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu a transmis, în urma informațiilor apărute în spațiul public, că o persoană s-ar recomanda în mod fals ca făcând parte din structura instituției și ar solicita sume de bani în numele unor copii instituționalizați.

Reprezentanții instituției precizează că astfel de practici nu au nicio legătură cu activitatea DGASPC Sibiu și sunt respinse categoric.

„DGASPC Sibiu nu desfășoară și nu tolerează astfel de practici și se delimitează ferm de orice acțiune de solicitare de bani realizată în numele instituției, al beneficiarilor sau al serviciilor sociale aflate în subordine”, se arată în poziția oficială.

Instituția subliniază că toate campaniile de sprijin, donațiile sau activitățile similare sunt derulate exclusiv în mod legal și transparent, cu respectarea cadrului normativ în vigoare.

În acest context, DGASPC Sibiu recomandă cetățenilor să manifeste prudență maximă și să nu ofere bani sau date personale persoanelor care invocă în mod nejustificat apartenența la instituție.

De asemenea, persoanele care sunt contactate în astfel de situații sunt încurajate să sesizeze de urgență organele competente și să transmită informațiile către instituție, pentru verificări.

Conducerea DGASPC Sibiu reafirmă angajamentul pentru respectarea legalității, protejarea beneficiarilor și menținerea unui climat de încredere și transparență în relația cu comunitatea.