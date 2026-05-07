Pe scurt: Un spectacol inspirat din textele adolescenților aduce în prim-plan prevenția consumului de droguri în rândul tinerilor.

Primăria Municipiului Mediaș, prin Direcția de Asistență Socială, în colaborare cu Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” din Sibiu, organizează joi, 7 mai 2026, la Sala Traube, spectacolul de teatru „Petrecerea Denisei”, adresat în special elevilor de liceu, potrivit Primăriei Mediaș.

Evenimentul va cuprinde două reprezentații, programate la orele 12:00 și 14:30. Acțiunea face parte dintr-un demers educațional și cultural care urmărește prevenția consumului de droguri în rândul tinerilor, temă considerată de actualitate de către organizatori.

Spectacolul „Petrecerea Denisei” are la bază texte scrise de adolescenți, dezvoltate în cadrul unui atelier de scriere creativă coordonat de scriitoarea Ana Maria Sandu. Producția propune o abordare autentică a realităților și provocărilor cu care se confruntă generația tânără.

Regia spectacolului este semnată de Nicoleta Lefter, care aduce în prim-plan o poveste relevantă pentru publicul adolescentin. După fiecare reprezentație, organizatorii vor facilita discuții interactive cu spectatorii, menite să încurajeze dialogul deschis și conștientizarea riscurilor asociate consumului de substanțe interzise.

Potrivit Primăriei Mediaș, evenimentul se înscrie într-o serie de acțiuni dedicate educației nonformale și implicării tinerilor în proiecte culturale cu impact social.