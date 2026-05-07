Pe scurt: Un proces inedit a adus câștig de cauză unui turist german care nu a găsit șezlonguri libere în Grecia, deși plătise peste 7.000 de euro pentru vacanță.

Un turist german, aflat în vacanță cu familia pe insula Kos din Grecia în 2024, a câștigat un proces împotriva turoperatorului după ce a reclamat că nu a putut rezerva șezlonguri pe plajă, în ciuda eforturilor zilnice de a se trezi la ora 06:00. Potrivit Mediafax, bărbatul, care nu a fost identificat, a declarat că petrecea 20 de minute pe zi încercând să găsească un șezlong, fără succes.

Turistul a dat în judecată turoperatorul, argumentând că sistemul de rezervări implementat făcea ca șezlongurile să fie ocupate constant și astfel inutilizabile pentru alți oaspeți. El a susținut în fața instanței că operatorul turistic nu a aplicat interdicția stațiunii privind rezervarea prosoapelor și nu a intervenit pentru a opri această practică. Bărbatul a mai precizat că, deși familia sa se trezea devreme, șezlongurile nu erau disponibile, iar copiii săi erau nevoiți să stea pe podea.

Familia plătise 7.186 de euro pentru pachetul de vacanță, iar operatorul turistic acordase inițial o rambursare de 350 de euro. Tribunalul districtual din Hanovra a decis însă că familia are dreptul la o rambursare mai mare, stabilind suma de 986,70 euro, pe motiv că pachetul de vacanță a fost „defect”.

Judecătorii au explicat că, deși agenția de turism nu administra hotelul și nu putea garanta accesul permanent la șezlonguri pentru fiecare client, operatorul avea obligația de a asigura o structură organizatorică care să ofere un raport „rezonabil” între numărul de șezlonguri și oaspeți.

Fenomenul supranumit „războaiele șezlongurilor” sau „cursa zorilor” este întâlnit frecvent în stațiunile turistice, unde turiștii își rezervă locurile cu prosoape încă de la primele ore ale dimineții. În 2025, pe rețelele de socializare au circulat videoclipuri care arătau turiști din Tenerife dormind pe șezlonguri pentru a-și asigura un loc lângă piscină.