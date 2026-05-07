Pe scurt: După 51 de contracte succesive pe vase de croazieră, un angajat a câștigat în instanță dreptul la reîncadrare și despăgubiri substanțiale.

Un director de croazieră concediat de compania Costa Crociere după aproape două decenii de activitate va fi reangajat și va primi despăgubiri de peste 130.000 de euro, potrivit adevarul.ro.

Decizia a fost pronunțată de Tribunalul Muncii din Bari, care a admis parțial acțiunea fostului angajat, reprezentat de avocații Fabrizio Del Vecchio și Antonello Schinaia.

Judecătoarea Agnese Angiuli a constatat că utilizarea repetată a contractelor pe perioadă determinată a fost abuzivă și contrară legislației naționale și europene.

Conform dosarului, bărbatul din Taranto a lucrat între 2003 și 2021 pe baza a 51 de contracte succesive de îmbarcare, toate încheiate cu o companie cu sediul în Curaçao. Ultimul contract nu a mai fost reînnoit la expirare, ceea ce a dus la concedierea sa de facto.

Instanța a stabilit că relația de muncă a avut caracter permanent încă de la început, iar angajatorul a beneficiat sistematic de munca acestuia, folosind în mod abuziv contracte temporare.

„Societatea a beneficiat în mod sistematic de prestarea muncii angajatului, încălcând legislația națională și comunitară”, se arată în hotărârea instanței.

Judecătorii au dispus reintegrarea imediată a fostului director de croazieră, acesta urmând să revină în activitate. De asemenea, compania trebuie să îi plătească despăgubiri calculate pe baza ultimului salariu înmulțit cu cei 18 ani de activitate, suma totală depășind 130.000 de euro, la care se adaugă dobânzi.

Cererea privind acordarea de despăgubiri morale a fost respinsă de instanță.