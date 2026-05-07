Un nou incendiu a izbucnit, joi, în pădure în localitatea Sadu. Mai multe echipaje de pompieri și voluntari sunt în zonă pentru a stinge focul.

Pompierii sibieni au intervenit cu o autospecială de stingere pentru lichidarea unui incendiu care se manifestă la litiera pădurii din localitatea Sadu. La fața locului au fost mobilizați și voluntarii SVSU Sadu, precum și reprezentanți ai Ocolului Silvic.

Din primele informații transmite de ISU Sibiu, incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 500 de mp.

Misiunea este în desfășurare. Vom reveni cu detalii!

Și în cursul zilei de marți a izbucnit un incendiu în pădure la Sadu. DETALII AICI