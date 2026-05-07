Pe scurt: Condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare, un șofer din Rășinari a ajuns după gratii pentru că a condus băut. Polițiștii l-au prins la scurt timp după emiterea mandatului.

Un bărbat în vârstă de 32 de ani din Rășinari a fost identificat de polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr miercuri, 6 mai, după ce Judecătoria Sibiu a emis în aceeași zi un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pe numele său.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, bărbatul fusese condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare cu executare pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Mandatul a fost pus în aplicare de polițiști, care l-au depistat rapid pe bărbat în localitatea de domiciliu.

“Acesta a fost condamnat să execute o pedeapsă de 1 an și 6 luni de închisoare cu executare. Bărbatul a fost încarcerat în Penitenciarul Aiud, în vederea executării pedepsei.” a transmis IPJ SIBIU

Cazul se înscrie în seria acțiunilor poliției pentru combaterea conducerii sub influența alcoolului pe drumurile publice. În ultimele săptămâni, polițiștii sibieni au intensificat controalele în trafic, vizând șoferii care urcă la volan după ce au consumat alcool sau alte substanțe.

Acțiuni similare au avut loc și în perioada sărbătorilor, când au fost reținute zeci de permise și au fost depistați numeroși șoferi aflați sub influența băuturilor alcoolice, după cum reiese și din razie de amploare în trafic organizată la începutul lunii mai.

