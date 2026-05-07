Organizatorii Maifest 2026 au anunțat amânarea evenimentului programat inițial pentru data de 9 mai, din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a ploilor prognozate în municipiul Sibiu.
Potrivit anunțului transmis public, decizia a fost luată pentru ca manifestarea să poată fi organizată în condiții bune și de siguranță pentru toți participanții.
Noua dată stabilită pentru desfășurarea celei de-a 33-a ediții a Maifestului este 23 mai 2026.
„Vă mulțumim pentru înțelegere și vă așteptăm cu drag să sărbătorim împreună cea de-a 33-a ediție a Maifestului!”, au transmis organizatorii.
Maifest este unul dintre cele mai cunoscute evenimente dedicate comunității germane din Sibiu și reunește anual numeroși participanți și turiști.
Ultima oră
- Bani pierduți din PNRR: România ratează 458 de milioane de euro, după evaluarea Comisiei Europene acum 14 minute
- Un nou incendiu în pădure la Sadu: pompierii chemați să intervină / foto acum 15 minute
- Cazuri de hantavirus în România: specialiștii explică cum te poți proteja acum 31 de minute
- Sfaturile unui pneumolog din Sibiu: când tratezi acasă problemele respiratorii și când mergi la medic acum 46 de minute
- Performanță de top pentru elevii români: 6 medalii la Olimpiada Balcanică de Matematică acum o oră