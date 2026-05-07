Organizatorii Maifest 2026 au anunțat amânarea evenimentului programat inițial pentru data de 9 mai, din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a ploilor prognozate în municipiul Sibiu.

Potrivit anunțului transmis public, decizia a fost luată pentru ca manifestarea să poată fi organizată în condiții bune și de siguranță pentru toți participanții.

Noua dată stabilită pentru desfășurarea celei de-a 33-a ediții a Maifestului este 23 mai 2026.

„Vă mulțumim pentru înțelegere și vă așteptăm cu drag să sărbătorim împreună cea de-a 33-a ediție a Maifestului!”, au transmis organizatorii.

Maifest este unul dintre cele mai cunoscute evenimente dedicate comunității germane din Sibiu și reunește anual numeroși participanți și turiști.