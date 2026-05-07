Weekendul de 8-10 Mai aduce un mix neobișnuit: duminică, Sibiul se alătură Wings for Life World Run — cursă globală cu start de la Muzeul ASTRA — iar seara, Filarmonica deschide Sala Thalia pentru o gală de tango argentinian cu voci de operă.

Cel mai mare eveniment sportiv de caritate al weekendului are loc duminică, 10 mai, ora 14:00, toți participanții de pe glob pornesc simultan în cursă. La Sibiu, startul se dă din zona morilor de vânt a Muzeului ASTRA. La 30 de minute după start, un „Catcher Car” virtual pleacă în urmărirea alergătorilor, eliminându-i pe rând — ultimul rămas în picioare câștigă. 100% din taxa de înscriere merge către Fundația Wings For Life, pentru cercetarea leziunilor măduvei spinării. Este cea de-a 13-a ediție, iar cursa se transmite live pe Red Bull TV. Înscrieri pe wingsforlifeworldrun.com.

De asemenea, peste 20 de vehicule istorice suedeze vor putea fi admirate sâmbătă, 9 mai, între orele 09:00 și 16:00, în cadrul evenimentului „SVENSKA CLASSIC SIBIU”, organizat la Muzeul ASTRA de către Retromobil. Cele 22 de automobile de colecție vor fi expuse printre monumentele din muzeu, în mijlocul patrimoniului cultural al celui mai mare muzeu în aer liber din România și unul dintre cele mai mari din Europa. Organizatorii spun că alegerea locației nu este întâmplătoare, Muzeul ASTRA fiind construit pe un model sustenabil apropiat de filosofia scandinavă.

Tango Meets Opera — Filarmonica de Stat Sibiu

Prima oară la Sibiu: o gală de tango argentinian cu voci de operă. Mezzo-soprana Iulia Merca și tenorul Hector Lopez Mendoza, soliști ai Operei Naționale din Cluj-Napoca, aduc pe scenă cele mai frumoase tangouri ale epocii de aur, până la tango nuevo-ul lui Astor Piazzolla. Duminică, 10 mai, ora 18:00, Sala Thalia. Copiii sub 14 ani au acces gratuit cu un adult plătitor. Bilete pe iaBilet.

TNRS — două spectacole la Centrul Cultural Habitus

Teatrul Național Radu Stanca continuă stagiunea cu două spectacole la Habitus:

Vineri, 8 mai, ora 19:00 — „Greutatea unui corp”

Text de Victoria Szpunberg, regia Mariana Cămărășan. Cu Cristina Ragos, Codruța Vasiu, Serenela Mureșan și Alexandru Malaicu. O poveste despre demnitate, familie și dragoste — fragile, universale. Bilete pe tnrs.ro.

Duminică, 10 mai, ora 17:00 — „Soră-sa”

One-woman show cu Cristina Ragos. Povestea Ismenei, sora Antigonei, care încearcă să scape de blestemul familiei. Doar 30 de locuri per reprezentație. Bilete pe tnrs.ro.

Teatrul Gong — spectacole și ateliere pentru copii

Teatrul pentru Copii și Tineret Gong marchează Ziua Europei cu un program special:

Sâmbătă, 9 mai:

— „Atelierul de Creat Povești — Călătorie prin Europa” (6-10 ani) | ora 10:00 și ora 12:00 — incursiune interactivă prin diversitatea continentului european, în care copiii creează un balon cu aer cald din materiale simple.

— „Povestea Regelui Lear” — spectacol cu păpuși (6+) | ora 11:00 și ora 18:00

Duminică, 10 mai:

— „Atelierul de Creat Povești — Călătorie prin Europa” (6-10 ani) | ora 10:00 și ora 12:00

— „Povestea Regelui Lear” — spectacol cu păpuși (6+) | ora 11:00

Bilete și programul complet pe teatrulgong.ro sau pe Facebook.

Muzeul Național Brukenthal — expoziție nouă

Muzeul Brukenthal continuă programul de vară (miercuri–duminică, 10:00–18:00) și prezintă o expoziție proaspăt deschisă: „Cealaltă față a lumii” — pictură contemporană feminină, cu lucrări de Ana Maria Micu, Ioana Olăhuț, Anca Bodea, Mirela Moscu și alte artiste, curatoriată de Liviana Dan și Alexandra Runcan. Expoziția este găzduită în două locații: Muzeul de Artă Contemporană și Palatul Brukenthal (Piața Mare 4). Se poate vizita până pe 31 mai.

Târguri și piețe — în Sibiu și în județ

Conform calendarului oficial al piețelor și târgurilor organizate în județul Sibiu în 2026 (Consiliul Județean Sibiu):

Vineri, 8 mai:

— Târgul Obor (Sibiu) — târg general, deschis marți, vineri și duminică.

— Piața Huet (Sibiu) — piață săptămânală, vinerea

— Piața la Consiliul Județean Sibiu

Sâmbătă, 9 mai:

— Avrig — piață volantă (în fiecare sâmbătă).

— Rășinari — piață agroalimentară (în fiecare sâmbătă).

— Dumbrăveni — piață agroalimentară (în fiecare sâmbătă).

— Miercurea Sibiului — piață agroalimentară (în fiecare sâmbătă).

— Alma — piață mixtă (în fiecare sâmbătă).

— Piața Volantă Transilvania

Duminică, 10 mai:

— Târgul Obor (Sibiu) — târg general.

— Șoroștin — târg general (eveniment programat, nu săptămânal).

— Tălmaciu — piață mixtă (în fiecare duminică).

— Tilișca — piață mixtă (în fiecare duminică).

— Șura Mare — piață volantă (în fiecare duminică)

Sursa: Calendarul piețelor și târgurilor organizate în județul Sibiu în anul 2026, Consiliul Județean Sibiu.

Antrenamente gratuite pentru alergători, înainte de Gușterița Trail Run: poftiți la „Training for the Trails”

Organizatorii Gușterița Trail Run (GTR), una dintre cele mai accesibile competiții de alergare montană din Sibiu, anunță lansarea seriei de evenimente „Training for the Trails” – antrenamente de grup dedicate celor care vor să treacă de la alergarea pe asfalt la cea pe poteci.

Inițiativa își propune să dezvolte o comunitate a pasionaților de alergare în natură și să faciliteze adaptarea treptată la alergarea pe trasee de trail.

Prima alergare va avea loc vineri, 8 mai, de la ora 18:00, punctul de întâlnire fiind Parohia Evanghelică C.A. Gușterița (Str. Maior Octavian Niță nr. 30, Sibiu). Sesiunea va avea un caracter introductiv, cu o durată de aproximativ o oră, fiind dedicată cunoașterii traseelor și acomodării cu alergarea în teren natural.

Filme noi CineGold Sibiu

Cinci titluri noi intră în program săptămâna asta, inclusiv două avanpremiere de acțiune și un documentar-eveniment. Programul variază ușor între zile — verifică orele exacte pe cinegold.ro | Facebook.

Noutățile săptămânii

Turma Vede Urma (The Sheep Detectives) — PREMIERĂ | AG | DUB: V 16:45, S-D 12:00+16:45 | SUB: V 14:15+19:15, S-D 14:15+19:15

Un cioban le citește oilor povestiri polițiste în fiecare seară. Când bărbatul este găsit mort, turma realizează că a fost crimă — și crede că știe cum să rezolve cazul. Animație bazată pe romanul-cult „Glennkill” de Leonie Swann, cu vocile lui Hugh Jackman, Emma Thompson, Bryan Cranston, Regina Hall și Julia Louis-Dreyfus. Regia: Kyle Balda (Minions). 95% pe Rotten Tomatoes.



🎬 Mortal Kombat II — AVANPREMIERĂ | N-15 | V 15:30+19:00+21:30, S-D 13:30+15:30+19:00+21:30

Campionii Earthrealm se înfruntă într-o bătălie finală pentru a opri domnia lui Shao Kahn. Cu Karl Urban (Johnny Cage), Hiroyuki Sanada (Scorpion), Joe Taslim (Bi-Han) și Adeline Rudolph. Sequel-ul mult așteptat, cu scene de luptă spectaculoase. 116 minute.



🎬 Orwell: 2+2=5 — PREMIERĂ | AP-12 | V-D 17:00

Documentar de Raoul Peck (I Am Not Your Man) despre George Orwell și relevanța operei sale în zilele noastre. Premiat la Cannes 2025. Un film-eseu care pune întrebări incomode despre adevăr, propagandă și libertate.

🎬 Iron Maiden: Burning Ambition — PREMIERĂ | AP-12 | V-D 19:30

Documentarul oficial al celor 50 de ani de Iron Maiden — de la puburile din East London la cele mai mari stadioane din lume. Interviuri exclusive cu membrii trupei, plus Javier Bardem, Lars Ulrich și Chuck D. Secvențe animate noi cu mascota Eddie. Regia: Malcolm Venville. 106 minute.

🎬 Hokum — AVANPREMIERĂ | N-15 | V-D 16:30+22:00

Un scriitor horror vizitează un han irlandez ca să împrăștie cenușa părinților — fără să știe că locul e bântuit de o vrăjitoare. Cu Adam Scott și David Wilmot. Regia: Damian McCarthy. Horror cu atmosferă densă, filmat în Irlanda.

Tot în program

Diavolul Se Îmbracă De La Prada 2 (The Devil Wears Prada 2) | AP-12 | V 15:00+17:30+20:00+21:15, S-D 12:30+15:00+17:30+20:00+21:15 — Meryl Streep, Anne Hathaway și Emily Blunt revin după 20 de ani. Miranda Priestly conduce încă imperiul Runway, iar Andy Sachs o reîntâlnește în circumstanțe noi. Regia: David Frankel.

Michael | AP-12 | V 15:45+18:25+19:45+21:00, S-D 13:00+15:45+18:25+19:45+21:00 — Biopicul lui Michael Jackson, cu nepotul Jaafar Jackson în rolul principal. Regia: Antoine Fuqua. Cu Miles Teller și Colman Domingo.

Proiectul Hail Mary (Project Hail Mary) | AP-12 | V 18:00, S-D 18:00 — Ryan Gosling într-un sci-fi bazat pe romanul lui Andy Weir. Un profesor se trezește singur pe o navă spațială, cu misiunea de a salva Soarele. Regia: Phil Lord și Christopher Miller. 94% pe Rotten Tomatoes.

Grațierea (La grazia) | V 14:15, S-D 16:00 — Toni Servillo (Premiul Volpi, Veneția 2025) în rolul președintelui Italiei, confruntat cu două cereri de grațiere imposibile. Regia: Paolo Sorrentino. Film italian, subtitrat.

Drama (The Drama) | V 20:00, S-D 18:45 — Zendaya și Robert Pattinson joacă un cuplu logodit a cărui relație e dată peste cap în săptămâna dinaintea nunții. Comedie neagră de Kristoffer Borgli.

Tu, Eu și Toscana (You, Me & Tuscany) | AG | doar V 17:00 — Halle Bailey și Regé-Jean Page într-o comedie romantică pe fundalul Toscanei. Regia: Kat Coiro.

That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie | AP-12 | V 16:00+20:30, S-D 13:45+18:15+20:30 — Animație japoneză anime, continuarea seriei populare. Acțiune, aventură, fantezie.

Scapă Cine Poate 2 (Ready or Not 2) | N-15 | V 22:10, S-D 21:00 — Samara Weaving revine ca Grace, care trebuie să-și protejeze sora de familii rivale într-un joc mortal. Cu Sarah Michelle Gellar și Elijah Wood. Horror-comedie.

MUMIA (Lee Cronin’s The Mummy) | N-15 | V 21:45, S-D 21:45 — Horror supranatural cu Jack Reynor. O familie își regăsește fiica dispărută de opt ani, dar ceva nu e în regulă. Regia: Lee Cronin (Evil Dead Rise).

Filme pentru copii (AG — toate vârstele)

Super Mario Galaxia (The Super Mario Galaxy Movie) | 3D DUB V 18:15, S-D 11:30+16:00(SUB) — Mario și prietenii lui într-o aventură spațială cu Prințesa Rosalina. Cu Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black. Cel mai mare hit al anului.

Turma Vede Urma (The Sheep Detectives) | DUB V 16:45, S-D 12:00+16:45 — Oile devin detectivi! Animație adorabilă pentru toată familia. (Vezi detalii complete la Noutățile săptămânii.)

David | DUB V 14:00, S-D 11:00 — Musical animat inspirat din povestea biblică. Vocile în română: Pavel Bartoș și David Măruță.

Heidi: Legenda Râsului din Alpi | DUB S 12:15 — Heidi descoperă un linx în Alpi și trebuie să-l protejeze. Animație cu mesaj ecologic.

Cel Mai Tare Din Parcare (GOAT) | 3D DUB V 14:30, S-D 14:30 — O capră cu vise mari vrea să ajungă campioană la roarball. Animație în stilul Spider-Verse.

Stand-Up Comedy, la Inspirat în Piața Mică

La Inspirat are loc seară de stand-up cu Florea Adrian (Băra), Sașa Ciobanu și Adrian. Sâmbătă, 9 mai, ora 20:00, la Inspirat (Piața Mică 29). Ușile se deschid la 19:30.

Vremea pe scurt

Conform prognozei ANM pentru intervalul 4-17 mai (emisă pe 4 mai 2026): în Transilvania, temperaturile maxime vor oscila între 22 și 25 °C, cu minime de 7-11 °C nopțile. Atenție: după 6 mai, sunt posibile averse locale în fiecare zi — merită să ai o jachetă la tine dacă ieși pe Dumbrava sau la Wings for Life. Weekendul se anunță călduros, dar instabil.

Sursa: Administrația Națională de Meteorologie — prognoza pe două săptămâni, emisă pe 4 mai 2026.