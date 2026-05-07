Pe scurt: Automobile clasice suedeze, demonstrații tradiționale și povești nordice transformă Muzeul ASTRA și Piața Mică în destinații pentru pasionații de patrimoniu auto.

Peste 20 de vehicule istorice suedeze vor putea fi admirate sâmbătă, 9 mai 2026, între orele 09:00 și 16:00, la Muzeul ASTRA din Sibiu, în cadrul evenimentului „Svenska Classic Sibiu”, potrivit Primăriei Sibiu.

Expoziția continuă duminică, 10 mai 2026, în Piața Mică din centrul istoric al orașului, lângă Podul Minciunilor, în același interval orar.

Evenimentul aduce în cel mai mare muzeu în aer liber din Europa automobile clasice suedeze, expuse printre monumentele tradiționale, într-un dialog între patrimoniul tehnic și cel tradițional. Vizitatorii vor putea descoperi povești despre legăturile istorice dintre spațiul nordic și cel transilvănean, demonstrații tradiționale și intervenții culturale live, într-o atmosferă inspirată de spiritul scandinav și valorile sustenabilității.

Evenimentul este organizat de Retromobil Club România – secția Autovehicule Scandinave, în parteneriat cu Muzeul ASTRA, sub patronajul Ambasadei Suediei la București. Expoziția din Piața Mică continuă tradiția evenimentelor dedicate mașinilor de colecție expuse în centrul Sibiului.

Programul este următorul: sâmbătă, 9 mai 2026, între orele 09:00 – 16:00, la Muzeul ASTRA (Str. Pădurea Dumbrava nr. 16-20), iar duminică, 10 mai 2026, între orele 09:00 – 16:00, în Piața Mică, lângă Podul Minciunilor.

