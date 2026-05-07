Pe scurt: Majoritatea angajaților români nu respectă regulile de securitate digitală, iar managerii ignoră frecvent protocoalele pentru a câștiga timp.

Aproape trei sferturi dintre angajații români, respectiv 74%, nu reușesc să treacă testul de securitate cibernetică, iar managerii se dovedesc a fi cei mai vulnerabili la acest tip de risc, potrivit concluziilor studiului „Cyber Literacy Audit 2026”, publicat joi, 7 mai 2026, și citat de AGERPRES.

Conform cercetării, 44% dintre respondenți folosesc o infrastructură hibridă, combinând dispozitive și conturi personale cu cele de firmă în activitatea profesională. De asemenea, 69% transferă documente de serviciu prin aplicații personale, 48% conectează spațiu de stocare personal la calculatorul firmei, iar doar 37% dintre aceștia raportează incidentele către departamentul IT, comparativ cu 55% în rândul celor care utilizează exclusiv infrastructura formală a companiei.

La nivel declarativ, 91% dintre angajați susțin că în organizația lor există măsuri active de securitate cibernetică, 87% spun că există proceduri pentru situații neprevăzute, iar 84% au semnat documente interne specifice.

În practică însă, antivirusul rămâne singura măsură recunoscută de majoritatea (71%), în timp ce utilizarea VPN-ului, autentificarea multi-factor (MFA) și restricțiile USB sunt sub pragul de 50%.

Studiul mai arată că aproape jumătate dintre manageri (49%) recunosc că organizația lor reacționează doar după producerea unui incident, iar doar 36% dintre angajați au semnat o politică de lucru remote, deși munca hibridă este prezentă pentru o parte semnificativă a forței de muncă.

Persoanele cu cel mai ridicat nivel de acces la date sensibile, respectiv liderii și managerii, sunt cele care ignoră sau ocolesc cel mai frecvent protocoalele de siguranță pentru a câștiga timp.

Datele arată că 31% dintre manageri folosesc rețele Wi-Fi publice fără VPN (față de 23% dintre angajații de execuție), 33% introduc documente interne în instrumente AI neautorizate (comparativ cu 24% la execuție), iar 43% instalează frecvent software neautorizat pe laptopul de firmă.

„Este important de subliniat că, la nivel de percepție, managerii sunt mai conștienți de riscul unui atac cibernetic (24% îl evaluează ca ridicat, față de 16% media generală) și au claritate procedurală superioară (72% știu ce au de făcut în primele 30 de minute după detectarea unui incident). Decalajul nu este, așadar, unul de cunoaștere, ci de disciplină procedurală sub presiunea vitezei de livrare, o problemă de guvernanță comportamentală, nu de conștientizare”, se menționează în studiu.

La nivel general, trei din patru angajați români cu expunere digitală prezintă un nivel insuficient de alfabetizare cibernetică, iar managerii și antreprenorii conduc în topul comportamentelor riscante la locul de muncă.

Raportul a fost realizat de MKOR pentru Arctic Stream, pe un eșantion de 1.000 de angajați din companii românești, dintre care 200 de manageri și antreprenori, cu o marjă de eroare de +/-3,1% și un nivel de încredere de 95%.