Un accident de circulație s-a produs vineri în municipiul Mediaș, pe strada șoseaua Sibiului la intersecția cu strada Sticlei. Polițiștii și echipajele medicale s-au deplasat la fața locului.
Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea o motocicletă pe strada Șoseaua Sibiului din municipiul Mediaș, la intersecția cu strada Sticlei, un bărbat, în vârstă de 80 de ani, din Mediaș, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism, condus de către un alt bărbat, în vârstă de 58, din Mediaș, intrând în coliziune directă cu autoturismul condus de acesta.
Bărbatul în vârstă de 80 de ani a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital, conștient. „La fața locului echipajul a acordat îngrijiri medicale unui bărbat în vârstă de 80 de ani care conducea o motocicletă și a suferit o contuzie lombară. Acesta a fost transportat la spital conștient”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.
Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului.
Nu sunt probleme de trafic.
