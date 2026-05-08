Polițiștii și echipajele medicale au intervenit, vineri după-amiază, la un accident produs pe DN1 în Cristian. O autoutilitară s-a răsturnat în afara drumului.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

UPDATE

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe DN 1, km 318 + 150, în localitatea Cristian, o femeie în vârstă de 44 de ani, domiciliată în Sibiu, nu s-ar fi asigurat la efectuarea unui viraj la stânga, ocazie cu care a lovit o autoutilitară, condusă de către un bărbat, în vârstă de 73 de ani, din Sibiu”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

Ambii conducători auto au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. „În urma accidentului două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, acestea fiind transportate la spital. Este vorba de o femeie în vârstă de 44 care a suferit un traumatism cranian și multiple escoriații și un bărbat în vârstă de 73 de ani cu traumatism cranian”, au precizat reprezentanții ISU Sibiu.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier. Traficul rutier se desfășoară alternativ.

ȘTIREA INIȚIALĂ

La fața locului sunt mobilizate un echipaj SMURD cu medic, o ambulanță SAJ, o autospecială de descarcerare și una de stingere.

„Din primele informații o mașină este răsturnată în afara părții carosabile, două persoane au nevoie de îngrijiri medicale. Misiunea este în dinamică”, transmite Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Sursa video: Info Trafic Sibiu / WhatsApp