Polițiștii și echipajele medicale au intervenit, vineri după-amiază, la un accident produs pe DN1 în Cristian. O autoutilitară s-a răsturnat în afara drumului.
UPDATE
„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe DN 1, km 318 + 150, în localitatea Cristian, o femeie în vârstă de 44 de ani, domiciliată în Sibiu, nu s-ar fi asigurat la efectuarea unui viraj la stânga, ocazie cu care a lovit o autoutilitară, condusă de către un bărbat, în vârstă de 73 de ani, din Sibiu”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.
Ambii conducători auto au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. „În urma accidentului două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, acestea fiind transportate la spital. Este vorba de o femeie în vârstă de 44 care a suferit un traumatism cranian și multiple escoriații și un bărbat în vârstă de 73 de ani cu traumatism cranian”, au precizat reprezentanții ISU Sibiu.
Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier. Traficul rutier se desfășoară alternativ.
ȘTIREA INIȚIALĂ
La fața locului sunt mobilizate un echipaj SMURD cu medic, o ambulanță SAJ, o autospecială de descarcerare și una de stingere.
„Din primele informații o mașină este răsturnată în afara părții carosabile, două persoane au nevoie de îngrijiri medicale. Misiunea este în dinamică”, transmite Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.
Sursa video: Info Trafic Sibiu / WhatsApp
Ultima oră
- Sibiul are echipă în Final Four: Champions continuă cursa pentru titlul național acum o oră
- Cum arătau sibienii de altădată: expoziție online cu imagini vechi și costume populare autentice acum 2 ore
- Municipalul din Sibiu va găzdui încă o echipă de SuperLiga: se mută temporar aici acum 2 ore
- Statul român îmbătrânește: peste jumătate dintre angajații din administrație se apropie de pensie acum 2 ore
- ”Rulotiștii” de pe malurile Oltului, acuzați de vandalizare: distrug barierele Hidroelectrica pentru a intra pe diguri acum 3 ore