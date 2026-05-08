Pe scurt: Hidrologii avertizează asupra riscului de viituri rapide și creșteri de debite pe mai multe râuri din țară. Județul Sibiu se află din nou sub atenționare, după episoade similare din anii trecuți.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis vineri, 8 mai 2026, atenționări cod galben de viituri pentru râuri din 13 județe, potrivit Radio România.

Avertizarea este valabilă în intervalul 8 mai, ora 14:00 – 9 mai, ora 12:00, și vizează riscul de torenți, pâraie, viituri rapide, creșteri de debite și depășiri ale cotelor de atenție pe mai multe râuri.

Conform hidrologilor, sunt vizate râurile din bazinele hidrografice Jijia (bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, în județele Botoșani și Iași), Bârlad (bazin amonte S.H. Negrești și afluenții sectorului aval S.H. Negrești – amonte S.H. Bârlad, în județele Neamț, Vaslui și Iași), Putna (bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, județul Vrancea) și Râmnicu Sărat (bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, județele Buzău și Vrancea).

Fenomenul va continua și sâmbătă, 9 mai

Fenomenul va continua și sâmbătă, 9 mai 2026, între orele 3:00 și 12:00, pe alte cursuri de apă. Sunt vizate râurile Gilort (bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, județul Gorj), Olt (afluenții sectorului aval confluență cu râul Cibin, în județele Sibiu, Vâlcea, Gorj, Dolj, Argeș și Olt), Călmățui (județele Olt și Teleorman) și Vedea (bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, județele Olt, Argeș și Teleorman).

În județul Sibiu, râurile aflate sub atenționare sunt monitorizate, iar autoritățile recomandă populației să fie atentă la posibile creșteri rapide ale nivelului apei. Situații similare au fost semnalate și în trecut, după cum arată și Cod galben de inundații pe mai multe râuri din județul Sibiu sau Cod galben de inundații pe mai multe râuri din țară.

Potrivit INHGA, se așteaptă ca în intervalul menționat să apară viituri rapide și creșteri de debite pe râurile monitorizate, cu posibilitatea depășirii cotelor de atenție, în funcție de evoluția precipitațiilor și a debitelor locale.