Pe scurt: Află ce pași trebuie urmați pentru a contesta o decizie fiscală și care sunt termenele legale esențiale pentru antreprenori.

Antreprenorii din România au dreptul să conteste deciziile de impunere emise de ANAF, primării sau Direcțiile de Impozite și Taxe Locale.

Potrivit StartupCafe.ro, avocatul Dr. Radu Pavel, coordonator al Societății Românești de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, procedura trebuie analizată cu atenție, deoarece efectele juridice și financiare diferă în funcție de obligațiile fiscale și de modul în care a fost emis actul administrativ.

Dr. Radu Pavel subliniază că analiza documentației fiscale și contabile, a corespondenței cu autoritățile fiscale, a măsurilor de executare silită și a riscurilor generate de menținerea obligațiilor fiscale este esențială pentru stabilirea unei strategii juridice adecvate.

„Corelarea etapelor de contestare administrativă, formularea cererilor de suspendare a executării, promovarea acțiunilor în contencios administrativ și contestarea măsurilor de executare silită sunt decisive pentru protejarea intereselor contribuabilului, astfel încât o obligație fiscală contestată să nu genereze o expunere suplimentară din punct de vedere juridic, financiar și operațional”, a declarat avocatul.

Deciziile de impunere pot fi contestate dacă există erori sau încălcări procedurale

O decizie de impunere reprezintă un act administrativ-fiscal prin care autoritatea fiscală stabilește obligații fiscale în sarcina contribuabilului. Codul de procedură fiscală prevede că orice contribuabil poate formula o contestație dacă decizia a fost emisă cu încălcarea legii sau pe baza unor interpretări eronate ale situației fiscale.

În practică, astfel de decizii pot fi contestate dacă organul fiscal stabilește greșit baza de calcul a impozitului, aplică eronat legislația fiscală, interpretează greșit documentele justificative sau nu respectă procedura legală privind inspecția fiscală și comunicarea actelor administrative.

Situații similare apar și în cazul deciziilor emise de primării sau Direcțiile de Impozite și Taxe Locale, mai ales în ceea ce privește impozitele pe clădiri, terenuri, mijloace de transport sau taxe speciale locale. Legea permite contestarea administrativă a acestor acte, iar dacă măsura produce efecte prejudiciabile, contribuabilul poate solicita în instanță anularea actului sau suspendarea executării acestuia până la soluționarea litigiului.

Acțiunea în instanță devine necesară dacă autoritatea respinge contestația administrativă

Dacă contestația administrativă este respinsă sau soluționată parțial nefavorabil, contribuabilul poate introduce o acțiune în contencios administrativ în fața instanței competente, conform Legii nr. 554/2004. Instanța poate dispune anularea totală sau parțială a actului administrativ fiscal și repararea prejudiciului cauzat. Acțiunea în instanță este necesară atunci când organul fiscal menține obligații fiscale stabilite nelegal, refuză să analizeze probele prezentate sau ignoră încălcările procedurale din timpul inspecției fiscale.

În cadrul procesului, contribuabilul poate solicita suspendarea executării actului administrativ fiscal pentru a preveni executarea silită până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Dacă executarea silită a început deja, se poate formula o contestație la executare sau la titlu, contestând legalitatea titlului executoriu sau modalitatea de executare. Instanțele analizează atât legalitatea actului fiscal, cât și respectarea drepturilor procedurale ale contribuabilului, inclusiv dreptul la apărare și la o motivare corespunzătoare a actului administrativ.

Documentele relevante pentru susținerea cererii includ raportul de inspecție fiscală, documentele contabile și fiscale, contractele, expertizele fiscale și argumentele juridice privind încălcarea Codului fiscal și a Codului de procedură fiscală. Suspendarea executării poate fi solicitată în termen de 30 de zile de la comunicarea actului, iar dacă acțiunea în anulare nu este introdusă în termen de 60 de zile, suspendarea încetează de drept.

Termenele legale pentru depunerea contestației fiscale sunt stricte

Termenul general pentru formularea unei contestații împotriva unei decizii de impunere este de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, potrivit art. 270 alin. (2) din Codul de procedură fiscală. Nerespectarea acestui termen duce la respingerea contestației ca tardiv formulată și la pierderea posibilității de anulare a actului pe cale administrativă sau judiciară. Termenul se aplică atât actelor emise de ANAF, cât și celor emise de primării sau Direcțiile de Impozite și Taxe Locale.

Dacă contestația nu este soluționată în termen de 6 luni de la depunere, contestatorul are dreptul să se adreseze instanței de contencios administrativ pentru anularea actului, conform Legii nr. 554/2004. Procedura fiscală impune ca în contestație să fie indicate motivele de fapt și de drept, să fie anexate probele relevante și să fie formulate cereri accesorii corespunzătoare. Lipsa unei argumentări juridice solide poate duce la menținerea obligațiilor fiscale și la declanșarea executării silite.

Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat prevede că avocatul poate acorda asistență juridică și reprezentare în fața autorităților publice, organelor fiscale și instanțelor de judecată, aspect esențial în procedurile privind o decizie de impunere. Dr. Radu Pavel a precizat că este nevoie de specialiști care să ajute la respectarea termenelor procedurale, la redactarea corectă a contestației și la formularea argumentelor fiscale și administrative relevante, pentru a reduce riscul de executare silită.

„O decizie de impunere emisă de autoritățile fiscale poate produce efecte juridice și financiare semnificative, motiv pentru care orice procedură de contestare trebuie fundamentată pe o analiză atentă a legalității actului administrativ-fiscal și a respectării drepturilor contribuabilului”, a declarat Dr. Radu Pavel.