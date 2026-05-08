Pe scurt: Salariile angajaților ROMGAZ cresc cu 6,5% din iunie, pe fondul investițiilor record și al proiectelor strategice derulate de companie.

Guvernul a aprobat vineri, 8 mai 2026, un memorandum prin care angajații ROMGAZ vor beneficia de o majorare salarială de 6,5% începând cu 1 iunie. Potrivit Mediafax, decizia a fost anunțată printr-un comunicat de presă transmis de Executiv.

Guvernul a precizat că această măsură este luată în contextul în care SNGN ROMGAZ SA derulează în 2026 cel mai mare program de investiții din istoria companiei, cu un buget de aproximativ 5,6 miliarde lei. Printre proiectele menționate se află Neptun Deep, finalizarea centralei Iernut și acordul de principiu cu Azomureș privind preluarea activității operaționale a producătorului de îngrășăminte chimice.

Executivul a explicat că decizia are la bază rolul strategic al Romgaz în asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale a României și contribuția companiei la stabilitatea pieței de gaze naturale la nivel național. În acest context, menținerea stabilității și motivării resursei umane este considerată esențială pentru realizarea obiectivelor operaționale și investiționale asumate de companie.

Guvernul a subliniat că măsura are un caracter prudent și justificat, fiind orientată către reducerea riscului de migrare a personalului calificat către companii concurente, într-un context de presiune crescută pe piața forței de muncă specializate.